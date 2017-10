Pese a bajo cumplimiento de entidades financieras, Panamá completa primer intercambio de información con EU

Aunque solo un 18% de las entidades financieras panameñas que debieron presentar sus reportes relacionados con la denominada Ley de Cumplimiento Tributario de las Cuentas Extranjeras (Fatca), cumplieron con este procedimiento, Panamá completó el primer intercambio automático de información con Estados Unidos (EU).

El director general de Ingresos, Publio Cortés, dio a conocer en conferencia de prensa este 19 de octubre que las acciones de Panamá fueron determinantes para que el país fuese reconocido como una de las naciones aptas para recibir información de forma recíproca de parte de EU, en virtud del acuerdo intergubernamental que implementa la ley Fatca (IGA-Fatca).

Esta ley, existente desde 2010 y con alcance extraterritorial, establece que las entidades financieras del cualquier país del mundo que mantengan cuenta de clientes de EU, deben reportar información al servicio de las rentas internas de EU (IRS).

Este procedimiento tiene el objetivo de coadyuvar en la lucha contra la evasión fiscal y se completó el 30 de septiembre.

Cortés recordó que, en 2014, tras reuniones con miembros del sector financiero de Panamá, se recomendó la negociación del acuerdo intergubernamental para la implementación de la ley de cumplimiento fiscal, IGA.

Así las cosas, la Dirección General de Ingresos (DGI), como autoridad competente, es la encargada de compartir la información con la administración tributaria de EU.

Este intercambio de información está consignado en la Ley 51 de 2016 y el Decreto Ejecutivo 124 de 2017.

De acuerdo con las autoridades de la DGI, el tipo de información que se debía presentar en un plazo de un mes, del 8 de agosto al 8 de septiembre consistió en los nombres de los cuenta-habientes, saldo de las cuentas que mantienen con el banco, número de cuenta, dependiendo del tipo de cuenta, reportar si se trataba de otro tipo de saldo como dividendos y también si hubo un cierre de cuenta y cuándo se dio ese cierre.

Las entidades financieras obligadas a reportar y que no lo hicieron, de acuerdo con la ley, deben ser identificadas por la DGI, quien a su vez deberá enviar esa información a los ente reguladores de cada ramo financiero, por ejemplo; la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, etc.

Estos entes serán los encargados de sancionar a las empresas que no cumplieron.

Cortés explicó que, aunque era un asunto conocido por las entidades que este 2017 debían presentar información de los años 2014, 2015 y 2016, el 82% no cumplió.

Esto no quiere decir, dijo el funcionario, que no lo hicieron porque no quisieron, sino que hay varios factores que en algunos casos han influido.

Actualmente se está analizando cuáles fueron esos factores que provocaron que las entidades no presentaran sus reportes.

Sin embargo, Cortés asegura que el primer año fue de aprendizaje y que esperan que las empresas cumplan con este mismo protocolo el próximo año, cuando nuevamente Panamá deberá presentar el segundo reporte Fatca a Estados Unidos.

