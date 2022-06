Petro baraja nombres en el centro y los liberales para su nuevo Gobierno

Uno de los primeros anuncios que dio en la noche del domingo el que será nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, es que se reunirá con todos aquellos que están interesados en resolver los problemas del país y sumar así fuerzas en una suerte de gran acuerdo nacional, en el que parecen tener cabida figuras del centro político, así como antiguos ministros de la era liberal.

El nuevo responsables del Ministerio de Finanzas es uno de los principales interrogantes del nuevo Gobierno, después de que durante la campaña la presión y las acusaciones por parte de algunos sectores de la prensa, así como de sus rivales políticos, obligaron a Petro y a la nueva vicepresidenta, Francia Márquez, a firmar bajo juramento un documento público en el que se comprometían a no expropiar.

No expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”, tuvo que enfatizar en varias ocasiones Petro, después de que sus críticos apelaran sin éxito a los viejos fantasmas de los que se acusa a la izquierda para levantar el miedo entre sus electores.