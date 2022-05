Petro se impone en Colombia, Hernández sorprende y le peleará la presidencia

Le habló también a los empresarios, quienes -según él- recelan de su posible presidencia y les dijo que ahora deben apoyar el cambio para alcanzar estabilidad económica y justicia social.

En referencia directa su futuro contendiente, el ingeniero Rodolfo Hernández, señaló: “La corrupción no se combate con frases de Tik-Tok… la corrupción se combate arriesgando la vida. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción”.

Por su parte, el ingeniero civil y empresario del sector de la construcción Rodolfo Hernández, del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga), alcanzó casi 6 millones de votos (28,1 %). Fue alcalde de Bucaramanga, en Santander, y una de sus banderas políticas ha sido la lucha contra la corrupción.

También dijo ser “consciente de la necesidad de unir al país en un cambio”. “Y soy consciente de las dificultades que habrá cuando sea presidente”, añadió el candidato.

El ingeniero desbancó al candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, quien se perfilaba segundo en las encuestas, y quien se quedó en el 23,7% de los votos. Los candidatos Sergio Fajardo (4%), John Milton Rodríguez (1,2%) y Enrique Gómez (0,23) ocuparon los siguientes lugares de las votaciones.

🗳 “Al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de #Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país…Rodrigo [Lara] y yo votaremos por Rodolfo [Hernández] el próximo 19 de junio”: Federico Gutiérrez, excandidato a la presidencia de Colombia. pic.twitter.com/CD96e6CgVR — Voz de América (@VozdeAmerica) May 30, 2022

“Yo no he hablado con Rodolfo, pero quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder al país, no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias e hijos y por eso votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”, dijo Gutiérrez tras conocerse los resultados.

Este fue el mensaje del ya ex candidato de centro izquierda a los colombianos en el recinto El Cubo de Colsubsidio -en Bogotá- desde donde esperaba los resultados de la jornada electoral.

Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para nuestras familias y ahora nuestro hijos”, agregó.

Más temprano, las autoridades electorales se mostraron satisfechas con la jornada y anunciaron que ya se preparan ya para una segunda vuelta presidencial, “en la cual tendremos las mismas garantías, los mismos controles y ratificando que la Registraduría Nacional del Estado Civil, nuestra organización electoral, es una organización transparente”, afirmó Alexander Vega, a pocos minutos de que se completara el conteo de votos de las elecciones presidenciales del domingo.

Observación internacional

Ocho misiones de observación electoral estuvieron presentes en los comicios: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB).

Los colombianos salieron el domingo masivamente a las urnas urgidos por un cambio. De los 39 millones que estaban habilitados para votar, 21,3 millones salieron a hacerlo, según cifras de las autoridades, con el 99% del escrutinio de los votos. La crisis económica, la inseguridad y la violencia, la violación de los derechos humanos, la división ciudadana, la pobreza son los principales reclamos que, según ellos, deben ser las prioridades del próximo presidente.

Voz de América