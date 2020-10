Philip Morris dice adiós a los cigarrillos en México

Como parte de sus objetivos para 2030, Philip Morris México impulsa las alternativas sin combustión con el fin de eliminar el consumo de cigarro en México, un mercado en el cual cuenta con 65% de participación. Para eliminar los cigarrillos en el país es necesaria la participación de autoridades, industria y consumidores, reportó la Revista Forbes

Philip Morris México anunció que, como parte de sus objetivos para el 2030, comenzó su transición para eliminar el humo del cigarro en el país.

“Somos conscientes de que la mayor contribución que podemos hacer es disminuir el daño asociado al consumo de los productos que vendemos, y esa es la razón por la que estamos comprometidos incondicionalmente con reducir el riesgo causado por fumar, tanto a los fumadores adultos como a los no fumadores que los rodean. Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030”, dijo Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México.

Actualmente Philip Morris México tiene una participación predominante en el mercado de cigarros al contar con un 65%. Por ello la empresa ha comenzado con su transición de negocio para promover las alternativas libres de humo, y de esta manera disminuir el consumo de cigarrillos de combustión en México.

Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas”, resaltó el CEO de Philip Morris México.