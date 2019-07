Piden mayor apoyo al turismo en el interior

Varios sectores económicos han expresado la necesidad de impulsar el turismo en el interior del país.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Mercedes Eleta de Brenes, expresó recientemente que el gremio empresarial apuesta al turismo como uno de los motores de la economía nacional.

“El interior del país es uno de los impulsores económicos que deben atenderse. Estamos de acuerdo que se necesita una mejor promoción”, apuntó Eleta de Brenes.

Agregó que hay que mejorar la oferta de productos turísticos, ya que no se puede depender del Canal o el turismo de compras.

Guillermo Henríquez, presidente de Apede capítulo de Azuero, expresó a Capital Financiero que una de las limitantes que tiene la industria turística en las provincias es la falta de carreteras, al igual que agua potable y energía eléctrica permanente.

A juicio de Henríquez, en “Azuero hay buenos hoteles, pero se quedan cortos en la temporada alta”.

El dirigente empresarial recalcó la necesidad de fortalecer la “marca Panamá” a nivel general y no sólo zonas específicas.

Otro de los factores que destacó Henríquez, es la necesidad de construir un aeropuerto internacional en Azuero, ya que la terminal aérea de Río Hato, queda a varias horas en automóvil.

Se tiene planificado desarrollar un puerto internacional en la región de Mensabé, en la Península de Azuero, que pueda dar acceso a los cruceros, explicó Henríquez.

Por su parte, Héctor Golcher, presidente de Asociación de Pequeños Hoteles de Panamá (Hoppa), expresó a Capital Financiero la necesidad de restablecer los llamados días puentes, que incrementa la demanda de hospedaje en las provincias.

Golcher indicó que en este momento regiones como Azuero, Coclé y Chiriquí tienen la capacidad de albergar encuentros, semanarios, talleres o foros de 250 a 300 participantes.

En Boquete, provincia de Chiriquí, se está construyendo un “centro de convenciones”, que estará listo dentro de unos dos años, resaltó el dirigente de Hoppan.

Actualmente los hoteleros del interior del país han optado por desarrollar estrategias para atraer a turistas nacionales e internacionales, como ofrecer paquetes, que incluyen ferias regionales o religiosas.

Mientras que Ursula Kiener, empresaria y consultora turística, indicó que es preciso trabajar con las cámaras regionales de turismo, tanto en el interior como en la capital.

Kiener indicó que uno de los problemas que enfrenta el sector turismo en Panamá, es la falta de información.

“Si no se tiene un producto bien organizado, no se puede vender. Ese es el problema que tiene Panamá, ya que se quiere ser todo y no se es nada”, destacó Kiener.

La consultora agregó que cuando los visitantes llegan no saben dónde y cuáles son los hoteles, ni los tours a los sitios de interés.

“Los únicos que viajan desorganizados son los mochileros, al resto de los turistas les gusta tener información”, advirtió Kiener.

Francisco Rodríguez Morán

franrod07@hotmail.com

Especial para Capital Financiero