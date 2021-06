Plataforma panameña Wisy entre los emprendimientos latinos reconocidos por la Universidad de Stanford

Min Chen, CEO y co-fundadora de Wisy es elegida para participar en el programa Stanford Latino Entrepreneurship Initiative Education-Scaling Program (SLEI-Ed) en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford (GSB).

Este programa, creado por The Stanford Graduate School of Business y el Latino Business Action Network (LBAN), en colaboración con la Universidad de Stanford, busca apoyar a empresarios latinos en Estados Unidos que hayan fundado empresas con más de 1 millón de dólares en facturación o inversión.

Según datos del informe del SLEI, 2020 State of Latino Entrepreneurship, los emprendedores latinos en Estados Unidos conforman el segmento de más rápido crecimiento en el ecosistema de las pequeñas empresas.

Sin embargo, el promedio anual de ingresos generado por estas empresas es menor que el de otras empresas ya que aquellas no escalan a niveles más altos de rendimiento.

El programa se creó para corregir estas barreras y apoyar a los empresarios a cerrar la brecha y acceder a oportunidades que pueden generar $410 billones para la economía de Estados Unidos.

Min Chen comentó que “somos una empresa de alta tecnología en inteligencia artificial encaminada a ser influyente en el mundo de los datos. Nuestra participación en el programa SLEI-Ed con la Universidad de Stanford facilitará alcanzar los resultados planificados en menos tiempo e incrementará el valor de nuestra empresa a través de contactos clave, recursos y conocimientos de negocios del más alto nivel.”

Durante 8 semanas, este programa intensivo permitirá a los participantes conocer valiosos escenarios de escalabilidad, entrar en contacto con una red diversa de capitalistas y mentores de negocio y una profunda comprensión de cómo la movilización de recursos ayuda al crecimiento y la escalabilidad sostenida de los negocios.

La plataforma Wisy se basa en tecnología de inteligencia artificial que proporciona datos en tiempo real para resolver el problema de desabastecimiento de productos de consumo diario.

A partir de imágenes en estanterías de cualquier ubicación minorista, Wisy permite lograr control a escala, reducir las pérdidas y vender de manera más efectiva.

La visión de Wisy es crear soluciones tecnológicas para resolver problemas globales y como resultado de su propuesta de valor, Wisy ha sido reconocido por los programas de innovación más prestigiosos de Silicon Valley tales como Carnegie Mellon VentureBridge, SAP.iO, Plug and Play, Nasdaq Milestone Maker y Google Accelerator program.

El equipo de Wisy evalúa las necesidades actuales y futuras de la sociedad y trabaja de cerca con sus clientes para co-innovar, y para crear bienestar social y económico.

El LBAN es co-dirigido por Victor Arias, Jr. y Jerry I. Porras, co-autor del best-seller internacional Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies y Jennifer García funge como la CEO interina de LBAN.