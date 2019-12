PNUD coordinará Diálogo Nacional sobre las reformas constitucionales

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) será el encargado de diseñar una metodología para facilitar y desarrollar un diálogo entre panameños con el fin de lograr un consenso sobre el contenido de la reforma a la Constitución Política de la República de Panamá, con lo que el actual proyecto se retirará de la Asamblea Nacional y se espera que el nuevo documento pueda ser aprobado en el 2021.

Para tales efectos el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y Linda Maguire, representante residente del PNUD, firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de llevar adelante un proceso de diálogo democrático, participativo e inclusivo.

Como paso uno, se solicitará a la Asamblea Nacional que retire las reformas Constitucionales que se discute en el pleno legislativo. Luego, vía PNUD, se abriría “un amplio diálogo que incluya otros sectores que sea participativo y ordenado”, destacó Cortizo Cohen.

“Solamente el proceso de armar un diálogo toma unos cuatro o cinco meses”, explicó el presidente Cortizo Cohen; y añadió que la idea es que, en el 2021, con el bicentenario de la independencia de Panamá de España estén las reformas que se requieren en los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El presidente Cortizo Cohen dijo que “lo que se incluya en esa propuesta, dentro de año, año y medio, al final no divida al país porque hay heridas que pueden cerrarse, pero hay heridas que no cicatrizan, y como presidente de la República, eso no lo voy a permitir, así que busquemos la manera de fortalecer”.

El Gobierno Nacional solicitó el apoyo al PNUD en busca de garantizar la participación ciudadana y fortalecer los mecanismos democráticos de consulta como facilitador en un diálogo que busca una propuesta consensuada.

Participaron como invitados los expresidentes Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos; el presidente de la Asamblea Nacional, Marco Castillero, así como presidentes de partidos políticos, miembros de la sociedad civil, directivos de medios de comunicación social y gremios empresariales.

Maguire dijo que las conversaciones comenzarán por mesas locales, provincias y comarcas, con participaron ampliada para conversar sobre las reformas que hacen falta y luego tener una mesa nacional para agregar todas las contribuciones.

“Nuestro rol es solo de facilitar. No somos mediador, no entramos en el contenido ni en la discusión. Para nosotros la imparcialidad y la soberanía son fundamentales. Para los panameños definir el enfoque del diálogo” con “expertos nacionales porque Panamá tiene todo lo que hace falta en términos de derecho y el contenido de la Constitución”, explicó la representante del PNUD.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero