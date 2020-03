Podría aumentar el riesgo para la inversión extranjera

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, estima que las repercusiones de estar en las listas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), pueden ser muy importantes sobre todo porque se afecta directamente la reputación del país y, en consecuencia, puede llegar a ser visto como un país de mayor riesgo para los inversionistas extranjeros.

“La reputación es un elemento muy importante a la hora de decidir invertir y hacer transacciones en un país, ya que los empresarios se ven obligados a una mayor cantidad de trámites y revisiones exhaustivas por parte de sus países de origen, por ejemplo de Europa que puede ver a quienes quieren tener inversiones en Panamá como si fueran un socio de cuidado”, dijo.

Analizó que Panamá está plenamente integrado con el comercio mundial, es decir que depende en gran medida del intercambio de bienes, servicios y transacciones con el resto de los países, y permanecer en estas listas nos pone en la mira como una nación de mayor riesgo para las inversiones y el establecimiento de empresas.

“Podemos alardear que la inversión extranjera sigue creciendo, pero, ¿cómo podemos cuantificar la inversión extranjera que ha dejado de entrar a Panamá o las empresas que han dejado de establecerse por estar en las listas, y cómo podemos medir el impacto que hubieran tenido esas inversiones en nuestro crecimiento económico?”, cuestionó.

En el caso particular de la banca, recordó que en esta segunda inclusión de Panamá en la lista del Gafi no se han retirado las corresponsalías gracias a que el informe de evaluación hace hincapié en que el sector bancario cumple a cabalidad con los estándares internacionales. Sin embargo, advirtió que esto no quiere decir que siempre será así, porque igualmente en la medida que seguimos en estas listas, aumenta la percepción de riesgo para invertir y financiar proyectos.

Para la banca que opera en Panamá, ya sean bancos panameños o internacionales, es importante el acceso a la banca corresponsal que complemente los depósitos disponibles para ser prestados en el mercado local e internacional y también es la que le permite la transaccionalidad internacional de los bancos, precisó.

Berguido resaltó que en el caso de los sujetos no financieros no estaban obligados a cumplir con estos estándares, por lo que el cumplimiento de las nuevas regulaciones no puede ser tan rápido como se espera, muy por el contrario, toma tiempo y una serie de adecuaciones que pasan por temas presupuestarios y de personal capacitado, entre otros.

Berguido expresó que la banca está confiada en que Panamá saldrá pronto de estas listas porque en realidad queremos tener un sistema de negocios que tenga una imagen de limpieza en todas sus transacciones, con un ambiente de negocios alejado de las listas y de sospechas de que aquí se cometen actos de blanqueo de capitales, ese es el compromiso del sector público y privado.

Pero más importante aún será mantenernos fuera de las listas, para lo cual debemos seguir trabajando juntos de manera proactiva para cumplir con los nuevos estándares que vayan surgiendo a fin de mantener la competitividad del país en el mercado, ya que aislarnos de la comunidad internacional sería muy dramático, enfatizó.

Mientras el superintendente de Bancos, Amauri Castillo, coincide en que la principal afectación es la reputación del país, aunque resalta que luego de la nueva inclusión en las mismas no se ha resentido la inversión extranjera, incluyendo la inversión financiera, por el contrario, continúa creciendo a dos dígitos.

Castillo agregó que en estos momentos se mantienen las corresponsalías y no prevé que se vayan a perder como sucedió en 2015 cuando Panamá fue incluida por primera vez en la lista del Gafi.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero