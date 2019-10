Policía y manifestantes se enfrentan en Barcelona, en un final violento de protestas

Decenas de miles de personas marcharon en Barcelona para protestar contra el movimiento separatista en la región nororiental de Cataluña que ha creado la peor crisis política de España en décadas.

La policía de Barcelona dijo que 80,000 personas se manifestaron, y muchas portaban banderas españolas y catalanas. Un cartel decía en inglés: “¡Nosotros también somos catalanes, detengan esta locura!”

La manifestación a favor de la unidad española se produce después de varios días de protestas, algunas de las cuales se convirtieron en violentos enfrentamientos con la policía, por parte de separatistas catalanes. Están enojados por un fallo de la Corte Suprema que otorgó a nueve líderes separatistas largas penas de prisión por un intento de secesión ilegal y fallido en 2017.

Mientras que los separatistas han organizado grandes marchas en los últimos años a medida que su impulso ganó fuerza, los catalanes a favor de mantener vínculos centenarios con el resto de España se han mantenido en silencio en gran medida, excepto por una enorme manifestación hace dos años durante los momentos más tensos de la secesión de los separatistas.

“Sentimos la necesidad de gritar que Cataluña es parte de España”, dijo Francisco Astorga Vasco, manifestante. “Están tratando de hacer que parezca que Cataluña no es España, y eso no es cierto. No en el pasado, ni en el presente, ni en los planes que tenemos para nuestro futuro “.

Las encuestas y los resultados de las elecciones en los últimos años dicen que los 7.5 millones de residentes de la rica región de Cataluña están divididos aproximadamente por la cuestión de la secesión.

Los sindicalistas dicen que la causa separatista ha monopolizado la política local y ha causado fricciones entre familiares y amigos.

El sábado, un mitin de 350,000 separatistas en Barcelona terminó en enfrentamiento entre la policía y los manifestantes radicales, dejando 44 personas heridas, según las autoridades regionales de salud.

Más de 500 personas han resultado heridas, casi la mitad de ellas policías, en enfrentamientos desde el veredicto de la Corte Suprema del 14 de octubre.

La crisis catalana será un tema clave en las elecciones nacionales del 10 de noviembre en España, donde el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, intentará mantenerse en el poder.

