Pompeo y Cortizo dialogan sobre las relaciones entre Panamá y EE.UU.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Mike Pompeo, informó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, que este lunes 21 de septiembre sostuvo una reunión virtual con el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, sobre la fuerte relación existente entre ambos países.

“Encantado de hablar hoy con el presidente Laurentino Cortizo sobre la fuerte colaboración que existe entre EE.UU. y Panamá”, afirmó Pompeo.

Pleased to speak with President @NitoCortizo today about our strong U.S.-Panama partnership. Panama remains a key regional ally in creating a safer and more democratic hemisphere.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 21, 2020