¿Por qué el FMI es tan pesimista y qué necesitamos en Panamá para afrontar la situación después del COVID-19?

El periódico económico elDinero de República Dominicana, con el que Capital Financiero tiene una estrecha colaboración en materia de contenidos, publicó un interesante editorial titulado “De la Gran Depresión al Gran Cierre ¿Por qué el FMI es tan pesimista?” que resume en gran medida el impacto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) sobre la economía mundial y las proyecciones, bastante pesimista, que presentó el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el desempeño esperado para el presente año.

Se trata de un análisis atinado y preciso de la coyuntura, tan valido para República Dominicana como para el resto de América Latina, incluyendo a Panamá, por lo que hemos querido compartir su contenido en este espacio, principalmente porque compartimos su talante optimista y lleno de fe en la capacidad de la raza humana para superar crisis como la que estamos viviendo:

“El FMI está extremadamente pesimista con el futuro inmediato de la economía como consecuencia de los efectos del COVID-19 en los sectores productivos. En 75 años no había hecho una proyección tan sombría como la publicada por Gita Gopinath, su economista jefe.

Así como la caída de Wall Street el 29 de octubre de 1929 dio inicio a la Gran Depresión, un período que se extendió por una década, a la caída de la economía mundial por el impacto del COVID-19 se le ha dado el mote de Gran Cierre, término que se vincula con el cese de la mayoría de las actividades productivas por recomendación sanitaria.

Durante el “crack” de 1929 el valor de las acciones de las empresas cayó en más de un 50% en su mayoría, obligando a cierre de industrias importantes.

Como consecuencia hubo un efecto “spread” por todo el mundo, lo que se sumó a la crisis que de por sí venía padeciendo Europa luego de la Primera Guerra Mundial que redujo su población en casi un 10% y destruyó su aparato productivo.

Ahora, por efectos del COVID-19, el FMI prevé una caída cercana al 3% del producto interno bruto (PIB) global. Incluso, será peor al impacto de la crisis financiera de 2008 y 2009, que permitió un recibimiento de apenas 0.1%. Estados Unidos (EE.UU.), estima, experimentará una caída en su economía de -5.9% y la Zona Euro de -7.5%, mientras que en Japón será de un -5.2%. En Asia sólo se salvan China, donde se dio el primer caso de covid-19, e India, donde apenas crecerá un 1.2% y 1.9%, respectivamente.

Las proyecciones del FMI es que el producto interior bruto del Reino Unido caerá un 6.5%; en Rusia, un 5.5%; en Sudáfrica, un 5.8%; Turquía retrocederá en un 5%, y Arabia Saudí un 2.3%.

La Gran Depresión, quizá por las características de la sociedad de principios del siglo XX, tuvo consecuencias económicas, sociales y políticas.

El Gran Cierre, ahora por el COVID-19, posiblemente no tendrá consecuencias políticas, pero sí económicas y sociales.

Económicamente, la Gran Depresión provocó una caída brusca de la demanda, obligando al cierre de industrias y el despido de millones de empleados.

Aunque en Estados Unidos duró alrededor de cuatro años, sus efectos globales duraron hasta 1939 cuando explotó la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a los efectos sociales, la crisis de 1929 generó desigualdad social y las cifras del hambre, pobreza, indigencia y criminalidad aumentaron en todo el mundo.

Ahora bien, sería bueno preguntarle al FMI por qué tanto pesimismo si las características de la sociedad son muy diferentes. Hoy día la inteligencia humana está más desarrollada y su capacidad de resiliencia es muy superior, logrando, incluso, superar con creces momentos difíciles que han surgido en los últimos 70 años.

Los líderes, al final, tendrán que llegar a un gran acuerdo para poner el aparato económico global a funcionar, pues la humanidad no se suicida.

Si algo quedará como lección de esta crisis es que ha puesto a pensar sobre las razones de la existencia. Ahora es la salud y luego, porque sí, será la economía”.

Lo único que nos resta agregar es que la recuperación económica será más rápida si los gobiernos de la región establecen programas de apoyo a la empresa privada a los que sea fácil acceder, alejados de la burocracia que caracteriza los trámites estatales y centrados en apoyar a todas las empresas sin distinción de su tamaño y en especial a aquellos sectores que se han visto afectados mayormente por la pandemia del COVID-19.

No se trata de anunciar programas de miles de millones de dólares en apoyo al sector privado, se trata de que esos millones, sean muchos o pocos, lleguen de forma efectiva a las empresas para que estas puedan afrontar la crisis económica que viene de la mano con la pandemia del COVID-19 para que estas no cierren, no se pierdan empleos y no se caiga el consumo de bienes y servicios.

Y para ello hay que darse prisa, porque cada día que pasa es un día menos con que contamos para garantizar que cuando se levante la gran cuarentena que vivimos en este momento, las empresas puedan contar con los recursos para hacer frente a sus responsabilidades en un escenario adverso, que supera todo lo que habíamos experimentado hasta ahora en materia de desaceleración.

Consultar a los factores productivos, empresarios y trabajadores, es positivo, pero hay que tener sentido de la urgencia que estamos viviendo. Y prueba de ello es que de acuerdo con una encuesta desarrollada por el Centro Nacional de Competitividad (CNC), en colaboración con Capital Financiero la mayoría de las empresas panameñas solo cuentan con recursos propios para mantenerse solventes durante un mes o menos, una situación que es más crítica en dependencia del tamaño de la empresa.

De hecho, en esta situación se encuentran el 64% de las microempresas, el 47% de las pequeñas empresas, el 30% de las medianas empresas y el 20% de las grandes empresas.

Editorial

Edición 980

Capital Financiero