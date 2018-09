Por qué la FED debe preocuparse por las finanzas

Las acciones de los mercados emergentes, las estrellas del año pasado, se están derrumbando. ¿Esto significa que las burbujas de un mercado artificialmente inflado finalmente están estallando? Es una pregunta que vale la pena hacer una década después de 2008.

Los banqueros centrales del mundo fueron los responsables de garantizar que la Gran Recesión no se convirtiera en otra Gran Depresión asegurando que las tasas de interés se mantuvieran a niveles bajos y manteniendo la increíble cantidad de $15 billones en sus balances.

Esto llevó a los mercados bursátiles a alcanzar picos históricos, aunque no impulsó el crecimiento de los salarios reales.

Por supuesto, los bancos centrales pueden crear burbujas de activos, pero no pueden cambiar los efectos supresores de los salarios de la globalización, la deflación impulsada por la tecnología y una creciente concentración del poder corporativo que hace imposible que los trabajadores en los países ricos tengan un verdadero poder de negociación.

No estoy culpando a la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.), al Banco Central Europeo ni a ninguna de las otras instituciones que han llevado a cabo el mayor experimento de política monetaria no convencional a nivel mundial. Sin embargo, argumentaría que actualmente ya no es tan poco convencional.

Desde la era cuando Alan Greenspan estaba a cargo de la FED, la costumbre ha sido mantener las tasas a niveles bajos y preocuparse más tarde por las inevitables burbujas de activos. Es una actitud comprensible, particularmente dado que durante los últimos 10 años los políticos en el mundo desarrollado no han sido capaces de impulsar grandes planes de infraestructura, o reformas educativas, u otras cosas que realmente cambiarían las cosas para la gente común.

Pero está claro que hemos llegado al límite de lo que el dinero fácil puede lograr. Cuando 10% de la población de EE.UU. posee 84% de las acciones, el aumento de los precios de los activos no genera inflación, sino desigualdad.

Aunque el primer discurso importante de Jay Powell, el presidente de la FED, en Jackson Hole el mes pasado dejó en claro que no se alejaría del curso vigente en el corto plazo, quedé intrigada por lo que dijo al final. Parecía indicar que la FED sabe que la estrategia actual ya no funciona.

“La inflación tal vez ya no sea el primer o el mejor indicador de un mercado laboral ajustado”, dijo, y señaló que “en el período previo a las dos recesiones, los excesos desestabilizadores se vieron principalmente en los mercados financieros y no en la inflación.

Por lo tanto, la gestión de riesgos sugiere mirar más allá de la inflación en busca de signos de exceso”.

¿Traducción? El presidente de la FED admite que la financiarización existe y que los mercados ahora son la cola que mueve al perro. Los banqueros centrales y la mayoría de los economistas tienden a trabajar con un modelo que asume que las recesiones económicas crean desaceleraciones en el mercado. Pero el señor Powell insinúa que lo contrario puede ser cierto.

Esto es un gran problema, pero realmente no es una nueva idea. El propio señor Greenspan era consciente que la política monetaria y los precios de las acciones fáciles podrían crear burbujas en el mercado; que podrían tener efectos terriblemente dañinos en el mundo real.

Entonces, ¿por qué permitieron el señor Greenspan y todos los directores de la FED que las burbujas se expandieran y estallaran en lugar de evitarlo?

A pesar de sus referencias indirectas a la “exuberancia irracional”, el señor Greenspan era un regulador favorable a las finanzas que no quería que “se acabara la fiesta”. Sus sucesores, Ben Bernanke y Janet Yellen, creían que las bajas tasas de interés eran lo único que estaba impidiendo que la población estadounidense cayera en la miseria económica. De cualquier manera, los políticos nunca han facilitado que los banqueros centrales frenen el estímulo.

¿Alguien duda de que esta mega burbuja eventualmente estallará? Cuando suceda, los resultados inevitablemente se propagarán a través de la economía real; la investigación académica muestra que la mayoría de las recesiones desde la Segunda Guerra Mundial se debieron a los colapsos del mercado de valores.

Es posible que la desaceleración actual en las acciones de los mercados emergentes se extienda y sea el factor desencadenante de la recesión económica que la mayoría de la gente prevé que veremos en los próximos años. Ante esto, yo diría que deberíamos abandonar el enfoque de “esperar y ver” de la política monetaria y considerar un nuevo enfoque de la política monetaria.

¿Qué podría implicar esto? Para empezar, los banqueros centrales deberían incluir a los mercados financieros como una parte más central de sus modelos. Es sorprendente que no lo hayan hecho, dado el aumento de la financiarización desde la década de 1980. El señor Powell admitió que actualmente “la inflación está enviando una señal más débil” comparado con el pasado, por lo cual es importante buscar señales de sobrecalentamiento en otra parte.

¿Qué métricas podrían usar FED y otros bancos centrales? Tengo tres sugerencias. En primer lugar, el ritmo de acumulación de deuda —el mayor predictor de problemas del mercado— que ha estado creciendo más rápidamente que el producto interno bruto durante varios años. El crecimiento de los activos financieros en relación con el PIB también está cerca de niveles récord. Lo mismo se aplica a la deuda de margen.

O simplemente hay que dar un paseo por mi vecindario en Brooklyn. En Bedford-Stuyvesant, un barrio donde los tiroteos en las calles todavía son un problema, una casa adosada se vendió recientemente por $6.3 millones. Al igual que sucedió en 2008, a veces los mejores indicadores son los que ves a diario.

Rana Foroohar

Financial Times