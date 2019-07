¿Por qué los países ricos tienen niveles más altos de vacilación ante las vacunas?

Mientras más ricos son los países, menos creen que las vacunas son seguras. En Estados Unidos (EU) y Canadá, sólo 72% de la población cree que las vacunas son seguras. En el arco del norte de Europa desde Irlanda y el Reino Unido hasta los países nórdicos, la cifra es de aproximadamente 73%.

En otras partes de Europa, la confianza en las vacunas es aún menor. En Alemania, Francia, Austria, Suiza y los países del Benelux, sólo 59% de las personas creen que las vacunas son seguras. En Europa oriental, la cifra es de 50%.

Éstos son los hallazgos, publicados la semana pasada, de una encuesta de Gallup para Wellcome, la fundación con sede en el Reino Unido que financia la investigación en ciencia y salud.

En contraste, la creencia en la seguridad de las vacunas es alta en las regiones más pobres. En el sur de Asia, 95% de las personas piensan que las vacunas son seguras. En el este de África, la cifra es de 92%. En Bangladesh, una determinada campaña de vacunación ha contribuido a reducir la mortalidad infantil. Ruanda ha elevado su tasa nacional de inmunización de 30% en 1995 a 95% en la actualidad.

Eso no significa que las campañas de inmunización siempre funcionan bien. En algunas partes de Pakistán, los trabajadores de salud han sido asesinados.

Pero la relativamente baja fe en la inmunización en los países ricos también ha tenido un impacto, particularmente en el reciente incremento del sarampión. El ejemplo más sorprendente es Francia, donde un aumento en los casos de sarampión se correlaciona con el declive de la fe en las vacunas. Uno de cada tres franceses considera que las vacunas son inseguras, el nivel más alto del mundo.

El escepticismo cunde en la sociedad francesa. “No varía significativamente según la educación, la edad, el género, el estado urbano o rural, ni si los encuestados son padres o solteros”, señala el informe de Wellcome.

¿Qué hay detrás de lo que el informe llama “vacilación de la vacuna” y por qué es mucho más alto en algunos países que en otros? El informe dice que el auge de las redes sociales ha impulsado lo que Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) llama “una infección real de información errónea”.

Esto puede explicar por qué los países más ricos, que están más conectados al Internet y a las redes sociales, tienen mayores niveles de oposición a la vacunación. Pero algunos de los picos más notorios en el sentimiento antivacuna sucedieron antes del auge de las redes sociales. El artículo ahora desacreditado en The Lancet por un grupo de médicos liderado por Andrew Wakefield, vinculando la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola con el autismo, apareció en 1998. Provocó una crisis de confianza entre algunos padres en la vacuna triple viral (conocida también como SPR y SRP) la cual persiste actualmente.

La oposición a la vacunación a menudo aparece en grupos, entre individuos con creencias similares y con una visión particular del mundo, lo cual los vuelve resistentes a los consejos de médicos o gobiernos. En Nueva York, ha habido brotes de sarampión entre grupos de judíos estrictamente ortodoxos que se oponen a las vacunas.

Hay padres no religiosos que se convencen a sí mismos y a otros de que la vacuna triple viral es un cóctel extraordinariamente poderoso, capaz de dominar el sistema inmunológico de un niño y causar el autismo. No están convencidos de los estudios a gran escala en países como Dinamarca que no han encontrado un vínculo entre la vacuna triple viral y el autismo.

Francia representa un enigma particular. Ésta es una sociedad avanzada con, en términos mundiales, una población bien educada y próspera. ¿Por qué ha perdido la fe en la vacunación?

Algunos investigadores franceses señalan la pandemia de influenza de 2009, durante la cual muchos creyeron que la campaña de vacunación que la acompañó fue una reacción exagerada impulsada por la industria farmacéutica. Las actitudes desfavorables con respecto a la vacunación en el país aumentaron de 9.6% en 2005 a 38.2% en 2010, después del episodio de influenza.

Los gobiernos están tratando de abordar el problema. Algunas autoridades han decidido excluir a los niños no vacunados de las escuelas. Este mes el estado de Nueva York eliminó la exención religiosa para las vacunas que se requieren para que los niños se inscriban en la escuela.

En 2017, el parlamento de Francia aprobó una ley que aumenta el número de vacunas para los niños nacidos después del inicio de 2018. En lugar de requerir tres vacunas obligatorias, los niños tendrán que recibir 11, incluyendo la vacuna triple viral, si quieren asistir a guarderías o escuelas.

Algunos apoyan estos movimientos porque protegen a los niños de las enfermedades y porque los que no están vacunados son una amenaza para aquellos que son demasiado pequeños o están demasiado enfermos para vacunarse. Pero no cambia las mentes ni gana el argumento. Eso requiere una campaña de persuasión persistente que señale cuán peligrosas pueden ser estas enfermedades, algo que las personas en los países más pobres, que viven vidas más peligrosas, parecen entender más fácilmente.

Michael Skapinker

Financial Times