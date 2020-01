Potente terremoto golpea a Cuba y Jamaica

El martes se produjo un poderoso terremoto de magnitud 7.7 en el mar al sur de Cuba, que provocó una alerta de tsunami para Cuba, Jamaica y las Islas Caimán, dijeron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Centro Internacional de Información sobre Tsunamis.

El epicentro del terremoto, inicialmente reportado como magnitud 7.3 antes de ser actualizado, fue entre Jamaica, las Islas Caimán y Cuba, a una profundidad de 6.2 millas (10 km).

Estaba centrado a 139 kilómetros (86 millas) al noroeste de Montego Bay, Jamaica, y 140 kilómetros (87 millas) al oeste-suroeste de Niquero, Cuba. Golpeó a las 2:10 p.m. (1910 GMT) y el epicentro estaba a unos 10 kilómetros (6 millas) relativamente, poco profundos debajo de la superficie.

Prelim M7.7 Earthquake Cuba region Jan-28 19:10 UTC, updates https://t.co/KZlp5LDE0N — USGSted (@USGSted) January 28, 2020

El sismo no se sintió con fuerza en la capital cubana de La Habana o en Kingston, Jamaica, según testigos de Reuters. No hubo reportes inmediatos de daños o lesiones.

Mientras tanto, Mikhail Campbell, un oficial de relaciones con los medios de la policía en las Islas Caimán, dijo que no tenía conocimiento inmediato de ningún informe de daños graves.

Las advertencias de tsunami se emitieron rápidamente.

“Las olas de tsunami peligrosas de este terremoto son posibles dentro de los 300 km (186 millas) del epicentro a lo largo de las costas de Jamaica … Islas Caimán y Cuba“, dijo el Centro Internacional de Información sobre Tsunamis.

La agencia de gestión de desastres para el gobierno de las Islas Caimán en Twitter instó a las personas a alejarse de las zonas costeras y dijo que aquellos en áreas bajas deberían “evacuar verticalmente” en edificios fuertes de varios pisos.

El terremoto se pudo sentir con fuerza en Santiago, la ciudad cubana más grande en el oriente, dijo Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural católico en el centro de Santiago.

“Estábamos todos sentados y sentimos que las sillas se movían”, dijo. “Escuchamos el ruido de todo moviéndose”.

Ella dijo que no había daños aparentes en el corazón de la ciudad colonial.

“Se sintió muy fuerte, pero no parece que haya pasado nada”, dijo a The Associated Press.

El USGS informó inicialmente la magnitud en 7.3.

Voz de América