Precios competitivos de energía permitirán crecimiento del segmento Grandes Clientes

La Asociación de Grandes Clientes Eléctricos (Agrandel) considera que es necesario establecer metas de corto, mediano y largo plazo en relación al costo final de la tarifa eléctrica, revisarla de manera integral, focalizar los subsidios, planificar de manera estratégica las inversiones y actuar con transparencia.

El Gran Cliente (GC) se define como toda persona, natural o jurídica, “con una demanda máxima superior a 100 kilovatios (KW) por sitio, “cuyas compras de energía se pueden realizar a precios acordados libremente con un generador o acogerse a las tarifas reguladas”.

Según cifras de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), el 48% del consumo nacional son GC pero solo el 16% están habilitados, es decir, que cuentan con contratos financieros que les permiten comprar la energía de manera directa al generador. Es decir, todavía queda un mercado potencial de 32% de GC.

Las principales tarifas en las cuales se ubican los GC son BTD (Baja Tensión con Demanda) y MTD (Media Tensión con Demanda).

Por tipo de actividad, de las empresas que con GC lideran a la fecha, inmuebles (19%) y Hotelería (16%), seguido de Comercio (12%), Industria (8%), Industria de Alimentos (8%) y Supermercados (5%).

En relación con el reciente anuncio tarifario para el primer semestre de 2020, Jorge Azcárraga, presidente de Agrandel, sostiene que “no se está manejando el sector de forma alineada. Al final los GC siempre terminan pagando más. No importa si el GC compra como regulado o no. ¿Por qué el que más consume termina pagando más? Hay muchas decisiones que no se han tomado y están impactando las tarifas”.

Leslie Sofía González, secretaria ejecutiva de Agrandel, detalla que los cargos por uso de red, tanto en las tarifas BTD como en MTD, tuvieron los mayores impactos para los GC.

El rubro que sube de manera considerable para este semestre es el componente transmisión (pasa de 2% hasta 6% en algunas tarifas) “lo cual es preocupante y no hay señal que vaya a bajar”, apuntó González.

Recordó que transmisión es un servicio regulado y Etesa cuenta con un Ingreso Máximo Permitido (IMP) aprobado para el periodo 2017-2021, no obstante la resolución AN 15853 de Asep aprueba un ajuste al año 3 del IMP.

Azcárraga analiza que el mercado de GC ha experimentado una notable evolución. Desde el año 2017 comenzó una consistente expansión debido a la baja en el precio spot (mercado de generadores) producto de cambios regulatorios y entrada de proyectos. Esto último hizo que los GC fueran atractivos a los generadores por la falta de licitaciones de largo plazo para la demanda de las distribuidoras.

Un logro importante de Agrandel en este periodo fue impulsar un cambio en las reglas comerciales, al permitirles el uso del equipo de medición de la distribuidora y no obligar al GC a adquirir un sistema de medición comercial diferente que puede significar un gasto de entre $15,000 y $60,000, dependiendo de su nivel de voltaje y espacio para la instalación, entre otros factores.

El presidente de Agrandel señala que la figura de los GC es de oportunidad para los generadores en el contexto de empresas sin contratos o con contratos que finalizan en el periodo 2018 – 2020 “y que en su mayoría serán desplazadas por la matriz de gas, ya que hay dos proyectos de gas sin definición clara y crean incertidumbre en la oferta por lo cual, por ahora, no se ven futuras contrataciones de mediano y largo plazo, es decir, de cinco años o más, a lo cual sumar que la capacidad instalada supera a la demanda” (Ver cuadro: Contratación).

En palabras sencillas, Azcárraga observa que si se establecen tarifas competitivas, el mercado potencial de GC (32% de consumo) se verá animado a suscribir contratos financieros, a consumir más y beneficiará a ese generador que hoy no tiene contrato o se le terminará y no vislumbra nuevas licitaciones.

Por otra parte, desde Agrandel piden reducir la incertidumbre sobre el valor que pagaban del Cargo por Potencia de Generación (CPG).

Ocurre que la administración anterior de la Asep informó que a los GC con contratos registrados, previos a la aprobación de los pliegos tarifarios 2019-2022 (resolución con fecha del 28 de diciembre de 2018), se les mantendría el precio hasta el término de cada contrato.

Sin embargo, la actual directiva estableció en la circular AG-003-19 del 11 de diciembre de 2019 que los precios de potencia de estos clientes solo se mantendrán hasta el 30 de junio de 2022, luego de lo cual todos los clientes se deberán ajustar al nuevo pliego tarifario. Cada GC nuevo en el mercado deberá someterse a la tarifa escalonada de CPG, definida en los respectivos pliegos.

La Asep, en esta misma circular, suscrita por el administrador general Armando Fuentes, alega que los cambios buscan “no afectar al resto de los clientes regulados”.

Azcárraga señala que como gremio y consumidor demandan que la Asep aclare las decisiones en materia de tarifas y regulación “porque un mercado controlado no puede funcionar bien”.

Aldo Mangravita, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), considera que con una matriz robusta y firme, los costos de la energía deben bajar para permitir una mayor competitividad.

Violeta Villar Liste

Violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero