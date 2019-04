Presentan el libro ‘Erased: The Untold Story of The Panama Canal’

La historiadora panameña Marixa Lasso presentó su más reciente obra literaria ‘Erased: The Untold Story of the Panama Canal’, editado por la prestigiosa Harvard University Press.

La presentación del libro se hizo en el Teatro Gladys Vida y fue organizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El libro ha sido comentado por Paolo Vignolo, profesor asociado de Historia en la Universidad Nacional de Colombia.

La académica e investigadora recoge la historia de los pueblos que habitaron la zona del Canal de Panamá por cientos de años antes de su construcción: campesinos, pequeños propietarios y comerciantes cuya forma de vida y cultura fueron borradas en su totalidad, y su territorio convertido en un pequeño paraíso tropical adaptado a las costumbres de los nuevos pobladores estadounidenses.

Con este libro se llenan vacíos de conocimiento. Permitiendo el cuestionamiento con rigor científico, de aquellas narrativas incompletas o falsas sobre la historia panameña”,

Harry Brown Araúz, politólogo y director del Cieps

El Cieps opera desde septiembre de 2018; encargándose de producir conocimiento para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los sectores público y privado, mediante un núcleo de investigadores propio, según información disponible en su página web.

“Pensaba que todo lo importante [sobre el Canal] estaba escrito, pero me di cuenta de que no existía una historia del periodo de la construcción desde la perspectiva de los panameños que habían vivido allí durante siglos. Además, habíamos creado muchos mitos sobre ese periodo, como el que dice que antiguos pueblos fueron inundados, cuando no fue así. Creo que hay muchas cosas sobre nuestra identidad y nuestra política que no se comprenden hasta que entendemos esa historia y como se silenció su memoria”, comentó Lasso.

En este trabajo, la autora intenta recuperar los sonidos, paisajes e historias de los pueblos desterrados, dando una respuesta contundente a la narrativa triunfalista que invisibiliza los aportes de América Latina a su propia historia.