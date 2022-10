Presentan Guía de identificación de Beneficiarios Finales a supervisores y sujetos no financieros

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), en colaboración con EU Global Facility de la Comisión Europea y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentaron a supervisores y sujetos no bancarios la Guía de identificación del Beneficiario Final para los Sujetos Obligados no Financieros.

“Reiteramos el compromiso de nuestro país, que se muestra con nuestras acciones concretas para fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”, destacó el ministro encargado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Luis Almengor.

Aseguró que para Panamá es fundamental construir las capacidades institucionales que permitan garantizar la integridad y transparencia en todas las transacciones económicas.

Destacó que la presentación de la Guía se genera como parte de la implementación de la Ley No.129 de 17 de marzo de 2020, que crea el Sistema Privado Único deRegistro deBeneficiarios Finales de Personas Jurídicas y de sus Decretos reglamentarios.

Por su parte, la superintendente de SSNF, Dayra Carrizo, dio a conocer que durante la semana en curso se capacitarán a los supervisores de la SSNF y a los sujetos obligados no financieros, lo que permitirá tener un mayor entendimiento de lo que es la figura del beneficiario final para su debida identificación de acuerdo con nuestra normativa vigente.

El MEF indicó que Panamá continúa avanzando en su lucha contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para lo cual se han implementado leyes que persiguen estos delitos y capacitan a los funcionarios para que puedan identificar los mismos de forma práctica y efectiva