Presentan propuesta para aumentar topes de campaña para presidente y otros cargos de elección

Una propuesta para aumentar los topes de campaña para presidente y otros cargos de elección popular, fue presentada este miércoles durante la discusión en primer debate del Proyecto de Ley N°544, que reforma el Código Electoral de la República de Panamá.

En este sentido, diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) han propuesto que se incremente a $20 millones el tope de campaña para presidente; y a $500,000 el tope para diputado.

Cuando en el Proyecto de Ley N°544 se establece la suma de $7,500,000.00 como tope de campaña para el cargo de presidente de la República; y $225,000.00 para el cargo de diputado.

Además, la propuesta presentada por varios diputados, entre los que se encuentran Crispiano Adames, Hernán Delgado, Víctor Castillo y Roberto Ábrego, se plantea aumentar a $5.00 por cada elector, el tope al financiamiento privado para los cargos de alcalde, concejal y representante, cuando en la propuesta original es de $3.75 por cada elector, según el padrón electoral preliminar de la circunscripción electoral que corresponda.

En el caso del representante de corregimiento y concejal, el tope de modificación propuesto es de $150,000.00, superior a los $112,500.00 de la propuesta original; y en el caso de los alcaldes es de $250,000.00, que supera los $225,000.00 establecidos originalmente.

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, justificó que el proyecto de reformas electorales ha reposado en este órgano del Estado durante 7 meses, y que la propuesta de modificación ha sido presentada siendo está una competencia del mismo.

Se han presentado modificaciones porque es competencia de este órgano del Estado. Se llama democracia. Instó a la participación y al debate de altura”, indicó Adames.

Múltiples reacciones surgieron luego de que fuera presentada esta propuesta de modificación a los topes para campaña, tal es el caso del presidente del partido Cambio Democrático Rómulo Roux, quien manifestó su desacuerdo al respecto.

Asimismo, el diputado Edison Broce, cuestionó: “¿Quién en su sano juicio se gasta $500,000 para ser diputado? ¿O $20 millones para ser presidente? Quieren aprobar golazos para que las elecciones sea una competencia de dinero, y peor aún, dinero sucio”.

Por su parte, el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, cuestionó que con esta propuesta “hay retrocesos en el tema de los topes, antes una campaña para presidente podía recaudar hasta $10 millones, en la Comisión propusimos $7.5 millones, que es un montón de plata igual, el PRD está proponiendo $20 millones, está proponiendo subir casi al doble lo que un diputado puede usar en campaña, $500,000, están haciendo la política de plata y no de ideas y como hemos visto en los últimos días en la noticia, plata sucia, porque miren de dónde sacan la plata ellos, de plata sucia, entonces no podemos permitir que el PRD acabe con las reformas electorales, haga un código electoral a su medida y pueda entonces llegar a la Asamblea en la próxima vuelta con 50 y 70 diputados, y no con votos, porque si Dios y la gente le dan los votos no podemos hacer nada, pero con trampa legal que meten esta reforma para alejarse de la democracia en vez de acercarse a ella”

Agregó que esto traería como consecuencia que menos ciudadanos puedan competir en las campañas electorales, debido a que no podrían contar con el dinero necesario.

“Se presta para que ellos puedan recibir más dinero mal habido como algunos lo reciben y poder invertir y poder comprar votos porque no es cierto que la campaña en todos los casos está basada en dinero, que si se requiere dinero claro, decirles que no sería mentirles, yo no les yo a mentir, pero no podemos pensar que pedir más plata cuando el país tiene menos plata, es para que más gente compita, esto es para que menos gente compita, para que muchos de ellos que se han llenado los bolsillos, que se dan golpe de pecho que tienen seis periodos aquí llenándose los bolsillos, ellos pueden competir, ellos pueden conseguir $500,000 y más para comprar votos, para conseguir los votos y para ganar, pero una persona que hoy está escuchándome y que dice yo quiero ser diputado por mi área, de dónde va a sacar la plata para competir”, enfatizó el parlamentario de la bancada independiente.

Puntualizó que “la campaña política debe ser de ideas, no de dinero y lo que están haciendo aquí es lo contrario, haciéndola de dinero, porque ellos en este gobierno, como hemos visto es eso, llenarse los bolsillos y tenemos que tener cuidado”.