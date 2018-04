Presentan proyecto de evaluación de un sistema tutor inteligente para el área de Matemáticas

El ‘Proyecto Aleks‘, una plataforma de tutoría inteligente para disminuir las deficiencias matemáticas de los jóvenes que deseen ingresar a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) fue lanzado por esta casa de estudios junto a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Se trata del ‘Proyecto de Evaluación de un Sistema Tutor Inteligente (STI) para el área de Matemáticas’, que desarrolla la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UTP.

El Proyecto Aleks (Assessment and Learning in Knowledge Spaces) se desarrolla en el marco del Convenio Específico de Colaboración Educativa No. 57 entre la Senacyt y la UTP, mediante el cual se evalúa el potencial de un STI, adquirido mediante licitación pública para determinar, de manera confiable, el nivel matemático de los estudiantes en proceso de admisión a la UTP y ofrecerles nivelación personalizada de acuerdo a sus necesidades.

Para la Senacyt, la educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo social y económico de la nación. Por ello, a través de un convenio específico de colaboración educativa, hemos apoyado a la Universidad Tecnológica de Panamá con la adquisición de 10 mil licencias del examen de ubicación con módulo de aprendizaje, y con 200 licencias del curso de pre-cálculo de un sistema de tutor inteligente de matemáticas”,

Jorge A. Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Héctor M. Montemayor, rector de la UTP, dijo que con este proyecto se pone al servicio de la juventud panameña una herramienta tecnológica que permite detectar, de forma rápida y precisa, el nivel académico de matemáticas que tiene cada usuario.

Además, evaluará periódicamente dicho conocimiento para asegurarse que cada joven retenga los temas aprendidos y, lo mejor, es que estará disponible las 24 horas.

Evaluaciones

La evaluación de la plataforma Aleks está a cargo de investigadores del Departamento de Ciencias Exactas de la Facultad de Ciencias y Tecnología, con apoyo de egresados del Programa de Maestría en Ingeniería Matemática, en conjunto con miembros del Sistema de Ingreso Universitario.

Los resultados que generará la evaluación se traducirán en información valiosa para la toma de importantes decisiones estratégicas que estarán encaminadas a elevar el nivel de las competencias matemáticas y de las demás disciplinas de las ciencias básicas en la juventud panameña.