Presidente anuncia evaluación de todas las juntas técnicas provinciales

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, lanzó una advertencia a su equipo de trabajo, particularmente a los miembros de las juntas técnicas provinciales, a los cuales someterá a una evaluación.

El mandatario hizo estas declaraciones en presencia de miembros de la Junta Técnica de Chiriquí, durante el nombramiento de 20 promotores de la salud que trabajarán en el Equipo Unificado de Trazabilidad en esta provincia, eslabón en la búsqueda y control de los casos positivos de Covid-19.

El gobernante destacó haber ordenado una evaluación en las direcciones de las juntas técnicas de cada provincia. “Nosotros estamos trabajando a una velocidad, pero hay miembros de juntas técnicas que la están cogiendo suave”, lamentó.

“En este gobierno esa gente, independientemente de quién las haya recomendado [se va]…. no me interesa si son diputados, si son gobernadores, no me interesa… O trabajan o se van para su casa, aquí hay varios que se van a ir para su casa”, recalcó.

El presidente hizo un llamado a todas las juntas provinciales a trabajar apoyando a los Equipos Unificados de Trazabilidad, que buscan los casos positivos de Covid-19, y del Plan Panamá Solidario, a través del cual se lleva ayuda social a la población afectada económicamente por la pandemia.