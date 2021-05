Presidente anuncia que a partir del próximo lote de vacunas de AstraZeneca se abrirán autorrápidos en Chiriquí, Azuero, Santiago, Colón y La Chorrera

Durante una gira de trabajo comunitario por la provincia de Herrera, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, reveló que Panamá ha garantizado la adquisición de más de 9 millones de dosis de vacuna contra la Covid-19, que equivalen a una cobertura a la población por encima de la inmunidad de rebaño.

El presidente anunció que, a partir del próximo lote de vacunas de AstraZeneca que llegue al país, se abrirán autorrápidos de vacunas en los terrenos de la feria de David, en la de Azuero y la de La Chorrera, y también en la ciudad de Colón.

Cortizo Cohen exhortó a los gobiernos provinciales a estar preparados para esta vacunación, que se hará de forma simultánea, y reafirmó que la vacuna de AstraZeneca es segura y efectiva.

Los autorrápidos funcionarán para hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 años que quieran vacunarse voluntariamente con dosis de AstraZeneca.

“Si seguimos haciendo las cosas bien en salud, en lo social y en lo económico, vamos a seguir viendo con esperanza un país que camina por lo correcto”, manifestó el gobernante al referirse a la disminución de los contagios y fallecimientos por Covid-19 en Panamá.

Sin embargo, insistió, “no hemos ganado nada en la lucha contra la pandemia” y exhortó a la población a seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad con el uso de mascarillas y practicando el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos.

El presidente reiteró el llamado a sus funcionarios a trabajar en equipo y de manera correcta: “Todo lo que hagan, háganlo bien, es el mensaje claro para los servidores públicos”.

“Para que las cosas salgan bien, deben hacerse en equipo, de manera organizada y de forma consistente”, dijo el presidente, quien instó a los funcionarios a dar “la milla extra” todos los días, porque no hay margen para el descanso debido a los tiempos que enfrentamos.

Sobre el trabajo en equipo, particularmente en provincias, anunció la designación de Eduardo Cerda como coordinador para Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas del Centro de Operaciones Nacionales en esas regiones.

“No hay manera de resolver problemas si no se trabaja en equipo; quienes no trabajan en equipo, no pueden ser parte de esta administración”, señaló el gobernante.

Gira a Pesé, Herrera

La gira de trabajo del presidente de la República y una comitiva de varios de sus ministros de Estado empezó en Cerro Paja, Los Pozos, específicamente en la comunidad de La Requinta, donde se hizo entrega de una vivienda amoblada a la señora Claribel González, de 40 años de edad.

Mientras que en Ocú, el señor Evodio Mitre, de 67 años, fue también beneficiado con su vivienda. Vivía anteriormente en la barriada El Mamey, en una casa con paredes y techo de zinc y piso de tierra.

En la comunidad de El Hatillo, en Pesé, siguió la gira del presidente con la entrega de beneficios de diversos programas que ejecutan varias entidades, como Transformando Vidas, Redes Territoriales, Panamá Agro Solidario, Agro Vida, Capital Semilla, entre otros más, dirigidos a comunidades del Plan Colmena y cuyo objetivo es reducir la pobreza y la desigualdad.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), bajo el Programa Agro Vida, otorgó a 10 familias kits de herramientas básicas, además de insumos y abono para que los pequeños productores, con el respaldo técnico del MIDA, puedan incorporarse a la producción básica de alimentos y así garantizar la seguridad alimentaria.