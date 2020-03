Presidente Cortizo anuncia cuarentena de 24 horas y explica al país cómo funcionará el Plan Panamá Solidario

Con el fin de evitar una mayor propagación del coronavirus (COVID-19) en Panamá, el presidente de la República, Laurentino Cortito, anunció que se amplió a 24 horas la cuarentena sanitaria , a partir de las 5:01 a.m. de este miércoles, 25 de marzo.

Cortizo explicó que con la cuarentena total, las personas sólo podrán salir de su casa para comprar alimentos y medicamentos, de acuerdo al último número de su cédula.

Pero la circulación sólo será por dos horas, desde media hora antes y hasta media hora después.

Cortizo solicitó a los ciudadanos no sólo mantener las medidas preventivas para evitar la posibilidad de contagiarse con el COVID-19, especialmente el lavado de mano, pero solicitó igualmente reducir el consumo de agua y energía eléctrica, teniendo presente que la lucha contra el virus es una “guerra” en la que hay que proteger y conservar todos los recursos con que cuenta el país.

Fondo Solidario

El presidente Cortizo informó que el Programa Solidario, que cuenta con un fondo inicial de $50 millones, se empezará a repartir a finales de está semana, probablemente en la provincia de Colón.

Explicó que el fondo se distribuirá en tres formas:

1. Vale

2. Bolsas de Comida

3. Utilización del código de barra de las cédulas de identidad personal.

Se estima que más de un millón de panameños serán beneficiados.

El presidente de la República señaló que este programa beneficiará a las personas que laboran en actividades informales (buhoneros, vendedores de periódicos, billeteros, vendedores ambulantes, etc.), en aquellas empresas que han sido cerradas por decisión del Gobierno Nacional y aquellas personas cuyos contratos de trabajo han sido suspendidos debido a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir el COVID-19.

Adelantó que este apoyo se entregará casa por casa y los detalles de su ejecución se presentarán a la comunidad a través de los medios de comunicación.

Servicios básicos

Al referirse a la situación económica Cortizo admitió que los recursos del Estado panameño no son infinitos, pero anunció que el Gobierno realizará el esfuerzo para continuar garantizando el pago de los programas de transferencia monetaria condicionada y subsidios incluyendo $120 a los 65, Ángel Guardian, Fondo Solidario de Vivienda, la Beca Universal y el subsidio al tanque de gas de 25 libras que suman un gasto anual de $1,600 millones, pero llamó a sus beneficiarios a utilizarlos con prudencia, adquiriendo con ellos alimentos y medicinas.

En cuanto a las personas que se verán afectados económicamente por la crisis económica que viene aparejada por el COVID-19, Cortizo dejó claro que “nadie que no reciba ingreso por causa del COVID-19 no esté recibiendo ingresos va a perder su casa”, invitando a los ciudadanos que cuentan con recursos para afrontar sus pagos acercarse a sus bancos para buscar los mecanismos que les permitan tener un respiro ya que existe la flexibilidad necesaria por parte de las entidades financieras, pero igualmente invitó a quienes sí cuentan con medios para pagar que lo hagan y no se aprovechen de la situación.

Igualmente anunció que, en el tema de energía eléctrica, el 70% de los consumidores (700,000 clientes aproximadamente), que consumen menos de 300 kilovatios (KW, por sus siglas en inglés) al mes, recibirán una rebaja de tarifa de 50%, agregando que ninguna persona que no pueda pagar este servicio porque no está trabajando se le cortará.

En tanto, las pequeñas empresas o residencias que consuman de 301 KW a 1,000 KW al mes hay un descuento de 30%, pero en aquellos casos que no puedan pagar, se les otorgará un período de gracia de tres meses, lo que beneficiará a 9 de cada 10 clientes.

El mandatario panameño agregó que los tres meses de gracia se extenderá a los servicios de agua e Internet.

Se abrirá una cuenta en el Banco Nacional de Panamá (BNP) para recibir donaciones para el programa de Panamá Solidario. Cortizo dijo que èl y su vicepresidente de la República serán los primeros donantes.

Igualmente adelantó que se está estableciendo una cuenta de ahorros en el Banco Nacional de Panamá (BNP) para recibir donaciones para alimentar el fondo del Plan Panamá Solidario, que iniciará con un fondo de $50 millones y dijo que su persona y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo, serán los primer en donar dinero a dicha cuenta.

Finalmente adelantó que el Ejecutivo continuará avanzando en su plan de pago de cuentas pendientes con los proveedores y contratistas del Estado.

