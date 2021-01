Presidente Cortizo Cohen rinde informe de gestión a la Nación

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen presentó este sábado 2 de enero, su informe a la Nación, durante la ceremonia de instalación del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

“Como Presidente, créanme, es la carga diaria más dura y difícil en el trabajo que me toca llevar adelante porque sus tristezas, sus lutos son compartidos dentro de la familia panameña, que somos todos, hijos del mismo país y es parte de un mismo destino, enfrentar la más profunda y devastadora crisis sanitaria, social y económica que ha vivido Panamá”, indicó el mandatario.

“Este informe a la Nación, es distinto porque marca las diferencias entre l0s compromisos adquiridos, las promesas cumplidas, los enormes esfuerzos para encontrar el mejor balance entre la salud, lo social, lo económico y el porcentaje de ejecución del presupuesto de 2020,” y hablar de ese balance puede parecer fácil, pero para encontrarlo se requiere prudencia y al final como presidente decidir las acciones que se ejecutarán” destacó.

Cortizo Cohen recordó que al tomar posesión se comprometió a 14 acciones prioritarias que debían cumplirse en los primeros meses de su gobierno. Todas ellas fueron cumplidas, dijo.

Lo primero fue un nuevo orden constitucional presentado a la Asamblea en julio de 2019, además:

-La aprobación de una nueva Ley de Contrataciones Públicas, que disminuye la discrecionalidad de los funcionarios.

-También fue aprobada la Ley de Asociaciones Público Privada para atraer inversiones y generar empleos.

-Fue ejecutado el Programa Austeridad con Eficiencia; el Programa del Vaso de Leche que ya es 100% de producción nacional.

-Ejecutaron el Programa Estudiar Sin Hambre comprando la producción nacional.

-Fue creado el Ministerio de Cultura y la Agencia para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones Pro Panamá y en esta legislatura se presentará la propuesta legislativa para la creación de la Autoridad para la Creación de Inversiones Pro Panamá, a fin de consolidar todos los esfuerzos para la atracción de buenas inversiones directas extranjeras.

-Recordó el mandatario que desde el 3 de agosto de 2020 se creó y está en ejecución el Programa Banca de Oportunidades

-Se estableció el Plan Manos a la Obra a nivel distrital para el mantenimiento de infraestructuras viales.

-Se aprobó la ley que exonera el pago del impuesto de transferencia para el inventario actual de viviendas.

-Se aprobó la ley que extiende el interés preferencial para viviendas de $120 mil hasta $180 mil.

-La Ley de Leasing Inmobiliario para facilitar la adquisición de viviendas a jóvenes panameños.

-Fue creada la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales, detalló el presidente en su informe.

-Se gestionó el financiamiento para los pagos atrasados a proveedores y contratistas del Estado.

El presidente Cortizo Cohen reiteró que, en los últimos dos gobiernos sin pandemia, sin huracanes… la deuda pública del país se triplicó, pasando de $11 mil millones a más de $30 mil millones.

En otras palabras esos gobiernos aumentaron la deuda en 20 mil millones de balboas sin que tuvieran que tomar acciones de emergencia” señaló.

Indicó que este Gobierno asumió el país con un déficit de $2,317 millones en el presupuesto de 2019 y $1,836 millones en cuentas por pagar a proveedores y contratistas, a trabajadores de la salud, docentes, productores agropecuarios, a bancos por intereses preferenciales, Caja de Seguro Social.

Adicionalmente, se asumió la responsabilidad de cancelar $1,155 millones en bonos vencidos emitidos por administraciones pasadas, señaló Cortizo Cohen.

“Sólo esas deudas no contraídas por nuestro gobierno sumaban $5 mil, 308 millones” agregó por lo que fue necesario recurrir a deuda externa porque Panamá no tiene Banca Central el país no puede imprimir dinero y para febrero de 2020 los ingresos corrientes habían aumentado 11% por encima de lo proyectado.

El gobierno ha gestionado $7,776 millones de recursos de crédito según estimaciones del MEF, que permitió financiar la caída de los ingresos por debajo de lo presupuestado por $3 mil millones y hacer frente al presupuesto del Estado, a los $1,696 millones para pagar las amortizaciones de deuda mantener los programas de subsidios y de transferencia monetarias condicionadas por $1,651 millones.

Explicó que la diferencia de 1,417 millones de balboas más los reducidos ingresos corrientes obtenidos, es lo que nos ha permitido sufragar las necesidades del sistema de salud por los efectos de la pandemia, el Plan Panamá Solidario, los Vales Digitales y las Bolsas de Comida, la ayuda para las víctimas de los desastres naturales.

“No puede haber salud sin economía, pero tampoco economía sin salud” sostuvo Cortizo Cohen al referirse en su mensaje a la COVID 19, añadiendo que este gobierno se puso al frente de esta batalla en la cual hay que tomar decisiones difíciles tratando de encontrar un balance entre la vida, el bienestar social y la actividad económica.

Subrayó que ésta es una catástrofe inédita y que no existen decisiones perfectas y que pese a los constantes esfuerzos de muchos, el futuro de este nuevo año está en la disciplina y la conducta de cada uno y que desde hoy esa conducta escribirá la página en blanco del 2021.

Plan Panamá Solidario, Vale Digital y Coronavirus

Entre las acciones sociales destacadas por Cortizo Cohen para hacerle frente a la pandemia, subrayó el Plan Panamá Solidario (PPS) que entrega bolsas de comida, mega bolsas para las comarcas, bonos y vales digitales beneficiando a alrededor de 1 millón, 700 mil personas y lo lleva adelante un equipo nacional de casi 7 mil colaboradores y voluntarios.

A la fecha se han entregado 4 millones, 784 mil, 495 Bolsas Solidaria por un total de $113 millones de balboas y 3.1 millones de Bonos Físicos por valor de $ 294 millones de balboas.

El PPS que fue galardonado con el Premio a la Excelencia, de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, organizado por la OEA y el BID, también ha desembolsado 6.9 millones de Vales Digitales han sido acreditados a la cédula con un valor asignado de $587 millones.

“También anuncio, que a partir del lunes 1 de febrero de este año, el Vale Digital a nivel nacional se aumentará de 100 a 120 balboas condicionado al cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades de salud”, dijo el mandatario.

“Hemos comprometido 56 millones de balboas para adquirir 5 millones 500 mil dosis y Panamá tiene lista la logística, la trazabilidad del cargamento, su llegada, almacenamiento, distribución y luego la aplicación y seguimiento requerido a las personas vacunadas, los equipos interinstitucionales están organizados para la misión” puntualizó.