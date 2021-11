Presidente Cortizo confirmó que se reunirá este 5 de noviembre con los colonenses

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, durante los actos protocolares del Día de

los Símbolos de la Nación confirmó que este viernes 5 de noviembre se reunirá con las

fuerzas vivas de la provincia de Colón para buscar soluciones a los problemas que aquejan

a esa región del país.

“Como siempre lo he hecho, este es un presidente de puertas abiertas, las veces que he

tenido que reunirme y conversar con la gente lo hago, no hay nada más importante que

poder conversar con las personas”, señaló Cortizo.

El presidente manifestó que recibió muchos proyectos abandonados de administraciones

pasadas; sin embargo, afirmó que se ha ido avanzando en determinadas obras como la

Ciudad de la Salud, el Hospital del Niño, el Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón.

Y sobre este último aseguró que para fin de año tendría resuelto los problemas relacionados

con su infraestructura.

Por otro lado, hablo sobre tres estadios en Colón y sobre carreteras en la misma provincia

sobre las que según él se está trabajando. “Nosotros recibimos con problemas más de 1,000

proyectos, muchos que estaban abandonados, otros con problemas legales, pero los hemos

ido resolviendo”, expresó.

Finalmente, destacó que se debe buscar un consenso para avanzar como país y no representar un atraso para el crecimiento económico.