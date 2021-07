Presidente Cortizo reitera voluntad de apoyar a sector productivo; Apede aboga por la unidad nacional

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, reiteró la disposición de su gobierno a apoyar a los sectores productivos para atraer las mejores inversiones y destacó que, a través de una efectiva campaña de vacunación, se avanza en la reactivación económica del país.

“Nuestro gobierno ha mantenido y mantendrá abiertas las puertas del diálogo con todos los sectores productivos promoviendo el trabajo conjunto, especialmente con los gremios empresariales, para enfrentar las duras tareas de reconstrucción de nuestro país”, dijo Cortizo Cohen durante la toma de posesión de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) 2021-2022, presidida por Elisa Suárez de Gomez.

El gobernante hizo hincapié en que la vacunación es clave para la salud y la reactivación económica, y dijo que, con la llegada en el mes de julio de más de un millón de dosis de vacunas contra la COVID-19 se inmunizará, esta semana, a 561,700 personas, la mayor cantidad de dosis aplicadas desde que se inició este proceso.

El presidente de la República informó que en paralelo se trabaja en los planes y acciones para la reactivación y recuperación económica que permita disminuir la tasa de desempleo y el empleo informal en el país.

“Como parte de nuestro plan, durante este mes hemos intensificado las inversiones públicas en obras de infraestructura sumando recientemente 74 proyectos más, incluyendo el rescate de algunos que se encontraban en completo abandono, como es el caso del Hospital Manuel Amador Guerrero y la Ciudad de la Salud”, dijo.

Destacó que, aun en medio de la pandemia, en 2020 se aprobaron 17 nuevas licencias del régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y en el primer cuatrimestre de 2021 se sumaron 11 más, superando en un 51% el promedio histórico de ingreso de empresas a este régimen.

El presidente Cortizo Cohen recordó al sector empresarial que Panamá está destinado a ser el lugar para las inversiones por su posición geográfica, Hub Logístico; y facilidad y seguridad jurídica para la inversión privada, “siempre poniendo por delante los mejores intereses del país”.

En este sentido, agregó que su administración continúa adecuando la legislación para facilitar la equiparación de incentivos que favorezcan la competitividad del país, como la ley de equiparación de la Zona Libre de Colón con el área económica especial Panamá Pacífico, lo cual permitirá la diversificación y desarrollo de nuevas actividades en la importante zona franca.

“Las proyecciones de crecimiento son positivas, así lo demuestra el informe de cierre del primer trimestre de este año presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y las calificadoras de riesgo. Sin embargo, todavía tenemos por delante un camino difícil, y para lograr ese futuro de progreso que todos queremos es necesario que actuemos con gran responsabilidad compromiso y disciplina, unidos apuntando a un objetivo común: sacar adelante a Panamá”, añadió Cortizo Cohen.

Pacto por la unidad nacional

Suárez de Gómez, presidenta reelecta de la Apede, agradeció al presidente de la República su presencia en el acto de juramentación de la nueva junta directiva del gremio empresarial.

Durante su discurso, la presidenta reelecta de Apede expresó que “a lo largo de la terrible situación generada por la pandemia, hemos advertido con firmeza que las medidas de bioseguridad que hay que impulsar y profundizar, no deben conspirar contra el proceso de recuperación de la economía nacional”.

Combatir la pandemia, señaló, debe garantizar, no solo la salud, sino que no se arruine el tejido empresarial y, por tanto, que no se afecte, aún más, la generación de plazas de empleos. Sin empresas sostenibles, jamás tendremos empleos dignos.

“Para que eso ocurra, no solo basta con abrir una empresa, tenemos que inyectarle el impulso necesario para que tenga clientes y, por tanto, tenemos que generar empleos y, por supuesto, eliminar las medidas de restricción que no sean realmente estudiadas y coherentes para que causen el mayor beneficio a la salud y el menor daño a las empresas y sus trabajadores, no hay otra forma de hacerlo”.

“Tenemos que fortalecer la dignidad del trabajo, motor de la movilidad social, de mejoramiento de vida, que nos permita a todos los panameños ser parte del crecimiento productivo y el desarrollo humano de nuestro país”.

Con respecto a la vacunación, considera que es indispensable intensificar el proceso de vacunación.

“Es nuestro deber ciudadano vacunarnos; solo así logremos regresar progresivamente a la vida saludable de desarrollo y trabajo que necesitamos”.

Hizo referencia a la necesidad de impulsar el emprendimiento “como lo hemos logrado a través de nuestro programa Recharge, el cual ha preparado a casi un centenar de emprendedores para el éxito”.

Por otra parte, pidió estimular la inversión privada nacional e internacional, “a fin de que podamos desarrollar todas las oportunidades que ofrece Panamá”.

En el ámbito educativo, consideró urgente “mejorar la educación formal y la preparación técnica para no quedarnos atrás en un mundo que siempre estará marcado por una persistente competencia global”.

En otro exhorto, la presidenta de Apede dijo que el país necesita de una verdadera unidad nacional “que busque mejorar las condiciones de vida del país, sobre la base de un plan que se asiente en la eficiencia y la productividad, en reglas claras que se cumplan y en la construcción de un Estado austero”.

Dijo que en este plan “las autoridades que nos piden sacrificios a todos los ciudadanos lo hagan con base en el ejemplo y no a la imposición o en la cultura del miedo”.

Otro aspecto fue el ámbito de la administración de justicia que debe ser “rápida, imparcial y que ejerza su rol de garante del imperio de la ley”.

Anunció que en este periodo Apediano, “intensificaremos nuestra participación en la vida nacional. Seguiremos ofreciendo nuestra ayuda desinteresada en la elaboración de una hoja de ruta, que no sólo apunte a la reactivación económica, sino que haga que surja un país saneado en sus costumbres, con un Estado de Derecho inquebrantable”.

Promoveremos, afirmó, la participación activa del sector privado y productivo, ya que sin él no se logrará avanzar en la recuperación del país.

También dijo ver con suma preocupación “la promoción de iniciativas legislativas que ponen en entredicho la seguridad jurídica y el desarrollo de la actividad empresarial. No se combate a la pobreza destruyendo las fuentes de empleos dignos. No se puede distribuir lo que no se tiene”.

Nuestra asociación, reiteró, pone a disposición del debate nacional, las ideas que surgen de nuestras comisiones, capítulos y centros de competitividad que, a lo largo y ancho de nuestra nación, con optimismo, también reimaginan Panamá.

En el acto de toma de posesión participaron de forma virtual el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, ministros de Estado, dirigentes de gremios empresariales, directivos de capítulos regionales de Apede y miembros del cuerpo diplomático.