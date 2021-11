Presidente Cortizo se compromete a adecuar los centros educativos a partir de enero con Operación Escuela 2022

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, informó esta tarde que en diciembre próximo instalará la Operación Escuela 2022 para iniciar, en enero del próximo año, las adecuaciones de los centros educativos a nivel nacional.

“Ahora tenemos que prepararnos porque en la primera semana de diciembre de este año instaló la Operación Escuela 2022. Tenemos que avanzar en enero y febrero con la mayor cantidad de escuelas a nivel nacional; yo no puedo prometer y decir aquí que todas, pero el esfuerzo que vamos a hacer en paralelo con las otras misiones que tenemos es un esfuerzo de equipo”, aseguró Cortizo Cohen.

El mandatario indicó que en los últimos días tuvo la oportunidad de visitar dos escuelas, Altos de Cabuya y República de Honduras, y en muchas de sus columnas tienen escritos valores como: tolerancia, generosidad, solidaridad, paz, honestidad, respeto, disciplina y amor a los seres humanos y a la patria.

En este sentido, agregó que “sentir paz es hacer bien su trabajo, es poder extenderle la mano a los más necesitados, es ser un instrumento de oportunidades para panameños y panameñas”.

También dijo que el amor a la patria se ve con los hechos y no con las palabras. “Hacer lo correcto es amar a la patria; el que no hace lo correcto no la ama y, al final de cuentas, el tiempo los alcanza y los alcanza en su conciencia, y de esa nadie se esconde”.

El sector educativo y la población en general han reclamado la falta de las escuelas en buenas condiciones para el retorno a clases presenciales que se espera en marzo del 2022.