Presidente de Brasil Bolsonaro se reúne con Trump en Washington

El presidente Donald Trump dice que está “muy enérgicamente” estudiando el apoyo de Estados Unidos al esfuerzo de Brasil para obtener ciertos privilegios de la Otan.

Durante un breve encuentro con fotógrafos en la Oficina Oval por la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el martes, Trump elogió a su homólogo, diciendo que Bolsonaro ha hecho “un trabajo muy destacado”.

Trump dijo que durante su encuentro privado discutirán el comercio, los disturbios en Venezuela y otros temas y que Brasil y Estados Unidos nunca han estado más cerca.

Brasil ha estado buscando el estatus de “importante aliado no perteneciente a la Otan ”, que es un paso por debajo de la membresía completa de la Otan.

Eso le permitiría ciertas ventajas financieras no disponibles para los países que no son miembros de la Otan.

Trump indicó que también está apoyando los esfuerzos de Brasil para unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Esta es la primera visita oficial del presidente de Brasil al extranjero desde que asumió el cargo.

“Queremos un Brasil grande. Tengan ustedes la certeza de que queremos una América grande”, dijo Bolsonaro el lunes.

Su visita de tres días comenzó en la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde se reunió con la directora del organismo, Gina Haspel.

Antes de la visita a Washington, Eduardo Bolsonaro, legislador e hijo del mandatario brasileño, publicó en su cuenta en Twitter un comentario en el que cataloga a la CIA como “una de las agencias de Inteligencia más respetadas del mundo”. Dijo que se trataba de “una excelente oportunidad de conversar sobre temas internacionales de la región con técnicos y expertos de la más alta plantilla”.

Indo agora com o PR @jairbolsonaroe ministros para a CIA, uma das agências de inteligência mais respeitadas do mundo. Será uma excelente oportunidade de conversar sobre temas internacionais da região com técnicos e peritos do mais alto gabarito.

— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 18, 2019