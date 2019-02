Después de cuatro modificaciones al reglamento original del 23 de agosto del año 2018, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, firmó el nuevo decreto del Fondo de Promoción Turística.

Conforme al artículo 25, “subroga en todas sus partes al Decreto Ejecutivo No. 172 de 23 de agosto de 2018, al Decreto Ejecutivo No. 183 de 20 de septiembre de 2018 y al Decreto Ejecutivo No. 17 de 16 de enero de 2019”.

Se trata del decreto 20 de 5 de febrero de 2019 ya en Gaceta Oficial.

Fernando Duque, presidente de la directiva del Fondo de Promoción Turística Internacional, explicó que las nuevas modificaciones fueron necesarias porque se dejaban por fuera los aportes del año 2018 que el Fondo debía recibir.

Recordar que la Ley 9 de 14 de marzo de 2017, modificada por la Ley 58 de 25 de octubre de 2018, “creó el Fondo de Promoción Turística, con el objetivo de financiar la promoción internacional de país como destino turístico para mejorar la actividad turística de la República de Panamá a través de todos los medios y estrategias que se requieran”.

El artículo 4 del decreto actual establece que el Patrimonio fiduciario estará constituido por aportes del Gobierno central, privados, nacionales o internacionales, herencias, legados y donaciones, ingresos generados por autogestión y “cualquier otro recurso que por ley se destine al fideicomiso”.

Los aportes serán por el monto anual de $20,000,000.00 y tendrán como fuente principal, pero no exclusiva, la partida o partidas presupuestarias de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) destinadas a sufragar los gastos de publicidad.

Estos aportes deberán ser transferidos trimestralmente por la ATP al fideicomiso.

Este monto será revisado anualmente a fin de justificar posibles ajustes.

Duque señaló que la Contraloría debe refrendar el nuevo contrato de fideicomiso con el Banco Nacional que incluirá las modificaciones del reglamento. A partir de este momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estará en capacidad de traspasar los fondos. Los recursos permitirán contratar a consultores de alto nivel para determinar cuáles criterios debe contemplar una campaña efectiva de publicidad.

Una vez con data real, científica y validada, será posible generar las bases para llamar a licitación a las agencias de publicidad y contratar a los especialistas para el Destination Marketing Office (DMO).

Reconoce que se ha perdido tiempo por los ajustes legales pero se espera que en seis meses ya sea posible estar hablando de una campaña de promoción internacional que potencie el sector turismo nacional.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero