Presidente Laurentino Cortizo reitera compromiso con Universidad de Panamá

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, en la cual reiteró su compromiso de respaldar la Primera Casa de Estudios, en el tema presupuestario, la construcción y rehabilitación de estructuras y en el aspecto tecnológico.

Al término de la reunión, en la que participó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, el rector dijo que se trató de un encuentro “positivo”, en el cual el presidente dijo que “el recorte en funcionamiento se va a revertir en función de lo que vayamos necesitando”.

“También, nos ha señalado que dio instrucciones para que la UP, en la Ley de Presupuesto, podamos utilizar los fondos de autogestión no presupuestados, que tenemos alrededor de diez años que no podemos utilizarlos”, añadió el rector Flores.

Destacó que desde la Presidencia le darán apoyo para remozar y pintar algunos edificios de la UP, y le ayudará a mejorar el servicio de Internet de la Universidad.

El rector Flores destacó el interés del presidente Cortizo en la construcción del Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), y la construcción del edificio de albergue de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Ha sido una reunión positiva, el Presidente me ha reiterado su compromiso con la UP como la principal y más grande institución de este país”, puntualizó Flores.