Presidente Laurentino Cortizo se ha reunido con inversionistas

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo sentirse optimista y positivo, por la pronta recuperación de la economía del país, durante la inauguración del segundo hangar de Copa Airlines, donde estará ubicado el nuevo Centro de Mantenimiento Técnico de la aerolínea.

Cortizo aseguró estar optimista, ya que ha estado en las últimas semanas recibiendo inversionistas de diferentes partes de la región, Estados Unidos (EU) y Panamá, quienes están dispuestos a invertir en el país, por lo que dijo que esa es una tremenda noticia.

“La semana pasada estuve reunido con el CEO de Maerks, que es la naviera más importante del mundo, mañana estaré atendiendo una de las empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, y de igual manera el viernes”, aseguró el Mandatario

Agregó que hay un ambiente positivo para el país, y aprovechó para decir que aquí hay que unir fuerzas, ya que este no es el trabajo de un Presidente o de un equipo, “y si nosotros vuelvo y repito, unimos fuerzas, no hay problema que no se pueda resolver”.

“El tema de atraer inversiones es muy importante, eso requiere dedicarle mucho esfuerzo de verdad, a mejorar el sistema educativo del país. Requiere mucho esfuerzo por ejemplo de tener un Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadhe), que de verdad no solamente entregue diploma, sino que quien salga del Inadeh, salga y pueda entonces conseguir un buen trabajo en el mercado laboral”, afirmó Cortizo.

Sostuvo que requiere de una lucha frontal contra la corrupción, garantizar un campo nivelado como el caso de las contrataciones públicas, y lo más importante es que requiere un esfuerzo de todos los panameños.

Sobre el viaje a Nueva York, indicó que tiene dos propósitos, el número uno es la visita de una cantidad de entre 30 a 40 bancos en Nueva York, incluyendo el CEO de Citibank, y el domingo estará acompañando a Mariano Rivera en Cooperstown, para sus inclusión al Salón de la Fama del Béisbol.

Indicó Cortizo que esa entrada de Rivera al Salón de la Fama de Cooperstown, no solamente es lo que significa para el deporte panameño y mundial, sino que también que va aprovechar ese momento para tener una serie de entrevistas que ayudarán especialmente en EU, para el tema de promocionar el turismo de Panamá.