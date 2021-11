Presidente reitera a dueños de restaurantes que deben pedir tarjeta de vacunación ante aumento de casos de Covid-19

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, reiteró su solicitud a la población que no se ha vacunado contra la Covid-19 a que lo haga. “Vacunarse salva vidas y también nos apoya a esa reactivación económica que queremos; si no fuese seguro yo no sería capaz de mandar un mensaje de esta naturaleza”, indicó el mandatario.

En Panamá han estado aumentando los casos positivos y recuerdo que para el año pasado en diciembre estábamos alrededor de 9% en positividad y a finales de diciembre superamos el 20%, recordó.

El presidente recibirá una propuesta de medidas ante la aparición de una nueva variante de Covid-19 denominada Omicron, que implicará el cierre de fronteras a viajeros provenientes de Sudáfrica, aunque ya el Ministerio de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica en las entradas al país.

El presidente Cortizo, reiteró a los propietarios de restaurantes, bares y discotecas que deben hacer cumplir las medidas establecidas de solicitar a sus clientes que presenten su código QR o su esquema de vacunación completo cuando tengan actividades con 100% de aforo, y cumplir con las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se estará reuniendo con este sector el próximo martes.