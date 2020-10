Presidente Trump y primera dama dan positivo a COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo al coronavirus, anunció el mandatario en un tuit en la madrugada del viernes.

El positivo de Trump, de 74 años, se conoce apenas horas después de que la Casa Blanca anunciara que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, contrajo el virus luego de viajar con el presidente varias veces esta semana.

La COVID-19, que ha impactado al mundo, ha matado ya a más de 200.000 personas en Estados Unidos.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS!”, escribió Trump en un tuit en la madrugada del viernes.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Previamente había dicho Trump que esperaban el resultado de la prueba, después que diera positivo Hicks.

Once minutos después del anuncio de Trump, la Casa Blanca publicó un memorando del médico del presidente, el doctor Sean Conley, confirmando la información.

“El presidente y la primera dama están bien en este momento y planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia”, dijo Conley.

El doctor agregó que espera que el presidente “continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, y los mantendré informados sobre cualquier desarrollo futuro”.

Trump por la edad se encuentra en una categoría de alto riesgo para el coronavirus, pero por lo demás goza de buena salud, según han dicho en el pasado sus doctores.

La primera dama también se refirió al resultado de la prueba en su cuenta de Twitter: “Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos. Por favor, asegúrese de estar a salvo y todos superaremos esto juntos”.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020