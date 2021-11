Primera tienda de Banana Republic llega a Panamá a través de una sociedad de franquicia

La marca estadounidense de ropa y accesorios Banana Republic anunció que su franquicia operada por AR Holdings, abrirá su primera tienda Banana Republic en Panamá el sábado, 20 de noviembre, en el mall Multiplaza Pacific.

Panamá es el segundo país en el que Banana Republic está ingresando en América Latina a través de su asociación con AR Holdings, luego del lanzamiento de la marca en Costa Rica a principios de 2020.

Fundada en 1978 por dos creativos de California, el posicionamiento de Banana Republic se centra en el concepto de lujo asequible.

Inspirado por sus orígenes en expedition-ready daywear y tailoring that moves, Banana Republic redefine el lujo moderno utilizando los mejores materiales con las últimas innovaciones en telas para crear prendas básicas de guardarropas atemporales, modernas y versátiles.

“Estamos emocionados de hacer crecer el negocio de Banana Republic en Panamá a través de nuestro modelo basado en socios. La asociación con expertos regionales como AR Holdings nos permite ampliar y ofrecer nuestras marcas relevantes y orientadas a un propósito a clientes nuevos y existentes en todo el mundo. Creemos que el espíritu explorador de Banana Republic realmente resonará en los clientes de este mercado”, dijo Paula Haza, directora regional de Gap Inc. para América Latina.

“Panamá se ha posicionado históricamente como un escaparate importante en tendencias de moda y estilo de vida, ya que es el hub de las Américas y tiene una importante afluencia de visitantes internacionales generada por el turismo y los negocios”, dijo Antonio Burgos, Director General de AR Holdings.

Panamá está lleno de espíritu, su cultura y diversidad únicas que da la bienvenida a marcas que adoptan un sentido de aventura, autenticidad y nuevas experiencias”.

La tienda Banana Republic en Multiplaza Pacific Mall se lanzará con The New Look, que presenta siluetas y marcas nostálgicas y contemporáneas a la vez.

The New Look tiene menos que ver con la moda y más con la vida, mezclando ropa casual práctica y moderna, safari y tuxedo, ropa de hombre y mujer, y vintage y sastre para crear una colección donde la funcionalidad se encuentra con la imaginación.

La historia de la marca moderna hace un guiño a la herencia de Banana Republic al reelaborar prendas como el emblemático chaleco y pantalones cargo de fotoperiodista BR, pantalones de mezcla de lana y su icónica tendencia de animal print.

Vuelven los materiales por los que BR ha sido conocida desde hace mucho tiempo: vestidos trench ligeros como una pluma, lana merina italiana, seda y satén. Adicional, los looks incluyen ropa de trabajo, ropa casual, expedition-ready y sastrería con movimiento.

La tienda Banana Republic, ubicada en Plaza del Sol del mall Multiplaza Pacific abrirá este sábado 20 de noviembre a las 12:00 p.m. y abrirá regularmente de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Para descubrir The New Look de Banana Republic en Panamá, los clientes pueden interactuar con la marca en línea en Facebook.com/BananaRepublicPanama y a través de su página de Instagram @bananarepublic_panama.