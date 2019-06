Privacidad Digital: Lo que debes saber para evitar los fraudes

Hoy en día estamos inmersos en un mundo totalmente conectado. La gran mayoría de las comunicaciones son a través de medios digitales, por lo que la cantidad de dispositivos conectados a la red juegan un papel primordial.

Según la IWS (Internet Word Start), un 51% de la población mundial está conectada a internet, y si a eso le sumamos la cantidad de dispositivos IoT (Internet de las cosas) que en los próximos años estarán conectados a la red, tanto las personas como organizaciones estarán expuestas a toda la información que quieran saber de nosotros.

En este contexto, es importante tomar consciencia de este cambio y adoptar medidas de seguridad que protejan nuestra información para no estar expuestos a los cibercriminales.

“Es importante conocer cuáles son las amenazas y hacer un uso consciente de la tecnología para proteger la información personal, ya que esto garantizará un alto nivel de seguridad”. Explica Omar González, Gerente Técnico Regional de Soluciones Seguras.

El mundo ha cambiado y la cultura de seguridad debe cambiar para no estar expuestos. Es necesario incorporar conocimientos y herramientas que protejan la privacidad digital, no solamente para resguardar a la familia sino también la información sensible de las organizaciones. Añadió González.

Algunas medidas que los usuarios deben tomar en cuenta para reducir los riesgos de seguridad o poner en peligro sus datos:

Redes sociales:

Es importante tomar algunos cuidados en las publicaciones que realiza en sus redes, tales como ubicaciones e información que puede poner en peligro su seguridad.

Las redes sociales disponen de opciones de configuración de privacidad, por lo que se recomienda aplicar las configuraciones, como por ejemplo, quien tiene acceso a fotografías, publicaciones, geolocalización, etiquetas, entre otros.

Información personal y privada en sitios web.

Nunca facilitar información que pueda comprometer su privacidad y seguridad tales como datos personales y bancarios en cualquier página web. Asegúrese siempre que la página web dispone de un certificado digital válido y que la información que facilite envíe la información cifrada (protocolo https).

Aplicaciones: revisión de permisos.

Los permisos controlan a que funciones del dispositivo (como información, servicios y componentes) se permite acceder a una aplicación, pudiendo solo acceder a aquellos que tenga habilitados.

Es importante que revise los permisos de las aplicaciones que instala en sus dispositivos móviles para hacer uso de las mismas, ya que a través de dichos permisos, abre el acceso a su privacidad sin ser consciente de ello.

Contraseñas seguras:

Una contraseña fuerte ayuda a proteger los datos. Se recomienda crear contraseñas que contengan combinaciones de números, letras y signos, modificarlas periódicamente y no usar la misma contraseña para diferentes cuentas.

Además de las contraseñas, es recomendable utilizar doble factor de autenticación

Incrementar la seguridad

Instalar un antivirus reconocido y mantenerlo actualizarlo permanentemente. De manera periódica activar el análisis del dispositivo para minimizar y mitigar las amenazas producidas por el malware.

Disponer de extensiones de seguridad en el navegador que pueden hacer que nuestra experiencia de uso de la web sea más segura y fiable.