Productores advierten sobre el posible incumplimiento de normas sanitarias en el programa del vaso de leche

Los productores de leche advierten sobre el posible incumplimiento a la aplicación de normas sanitarias para el consumo de leche fluida grado C que se pretende distribuir a través del Programa de alimentación complementaria escolar que lleva adelante el Ministerio de Educación (Meduca).

El 15 de marzo de 2018 el Órgano Legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 599 que modifica la Ley 35 de 1995, por la cual se establece el programa de distribución del vaso de leche, la galleta nutricional y otros alimentos, en todos los centros oficiales de educación preescolar, primaria, premedia y media, asilos y orfanatos públicos de todo el país.

El documento estipula que el programa no solo va a beneficiar a estudiantes de educación preescolar, primaria, premedia y media, sino que también se incluyen a reclusos de centros penitenciarios, ancianos de asilos, orfanatos y hospitales.

De ser sancionado el proyecto por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, estas personas tendrán derecho a una merienda ligera diaria, que comprende una galleta nutricional y un vaso de leche 80% pura, una rebanada de queso blanco o amarillo y un huevo sancochado.

Aplicación de normas sanitarias

Daniel Peterson, presidente de la Asociación de Productores de Ganado de Leche de Panamá (Aprogalpa), advierte que en el documento aprobado por la Asamblea Nacional se incluyó la leche fluida grado C.

Peterson explica que la leche fluida grado C no está autorizada por leyes nacionales, ni por las regulaciones sanitarias de la Comisión Panameña de Normas Industrias y Técnicas (Copanit) para ser envasada para consumo.

Nos deja sin palabras que las normas sanitarias que rigen la producción y seguridad para el consumidor de lácteos pasen a un segundo plano, especialmente con la niñez de nuestro país”, Daniel Peterson, presidente de Aprogalpa

El presidente de Aprogalpa señala que la iniciativa de extender el programa del vaso de leche es positiva, ya que la leche es un producto altamente nutritivo y saludable, y a la vez se incentiva el consumo para futuras generaciones.

No obstante, Peterson espera que el documento sea modificado para que se pueda ofrecer una mejor calidad del producto y no la leche grado C.

Posición del Meduca

En este mes de marzo, el Meduca dio inicio a las reuniones de trabajo para dar los lineamientos sobre el inicio del Programa alimentación complementaria escolar 2018. La reunión se realizó el 20 de marzo con nutricionistas coordinadores del programa, es decir, después de la aprobación en tercer debate del citado Proyecto de Ley 599.

Mientras llega la sanción o el veto presidencial, el Meduca afirma que sí existen los controles para el cumplimiento de las normas sanitarias en el actual programa del vaso de leche.

Lucía Cedeño de Brown, subdirectora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, dice que en caso de que el Proyecto de Ley 599 sea sancionado por el Ejecutivo, tal y como fue aprobado por el Legislativo, entonces se tendría que determinar cuáles son las normas sanitarias que se aplicarían para este producto.

La subdirectora admite que se trata de un alimento de manejo delicado y de vida útil corta, por lo que hay que evitar un problema de salud pública.

Cedeño de Brown afirma que en el pliego de cargos de leche fortificada ultrapasteurizada se han establecido los parámetros microbiológicos de acuerdo al reglamento técnico DGNTI Copanit 79-2006, el cual se solicita en cada entrega del producto.

Adicionalmente, durante el año se toma una muestra al azar y se envía a un laboratorio idóneo para vigilar que se cumpla con estos parámetros, añade la funcionaria. Y, de igual manera, dice, se realiza el mismo procedimiento con la galleta nutricionalmente mejorada y la crema nutritiva.

Para el Meduca, el Programa de alimentación complementaria escolar es beneficioso para la población estudiantil porque la distribución de una merienda contribuye a mejorar el estado nutricional, su capacidad cognitiva, disminuye la deserción escolar y aumenta la asistencia a clases.

Datos de interés

🔹 En 2017, el Meduca distribuyó 24 millones 651 mil 856 unidades de 8 onzas de bebida láctea para 218 mil 940 estudiantes.

🔹 En el año 2018 se distribuirán 27 millones 17 mil 696 unidades de 8 onzas de leche fortificada, para un aproximado de 228 mil 960 estudiantes.

