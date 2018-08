Productores agropecuarios realizan protestas en todo el país al no recibir respuesta del Gobierno sobre sus peticiones

Una protesta simultánea en varios puntos del país ha convocado para este miércoles 8 de agosto, los productores agropecuarios debido a la falta de respuesta a un pliego de peticiones presentado al Gobierno nacional. Así lo reveló, Aquiles Acevedo, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan).

Se ha planificado hacer las protestas en: Tortí, Divisa, La Chorrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

Todavía no hemos visto un resultado del pliego de peticiones al Gobierno”,

Aquiles Acevedo

Explicó que se trata por lo menos ocho puntos en el país, en donde los productores cerrarán la carretera Panamericana en diferentes horarios.

Los horarios programados para los cierres son: 6:00 a.m.,8:00 a.m. 9:00 a.m. y 10:00 a.m. La protesta se hará durante todo el día hasta recibir una respuesta del presidente de la república, Juan Carlos Varela, comentó Acevedo.

Peticiones de los productores

Los productores solicitan al Gobierno se cumplan nueve puntos. Ellos son:

1- Salud Animal y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el Departamento de Protección de Alimentos (Depa) del Ministerio de Salud (Minsa) tienen que salvaguardar el envidiable estatus sanitario agropecuario que goza el país.

2- Derogar el Decreto Ley 11 de 2006 y que las funciones encomendadas la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), pasen a ser responsabilidad de Depa y Salud Animal o Vegetal, dependiendo de la naturaleza del producto a importar.

3- Urge se destinen los fondos necesarios para establecer los laboratorios de análisis de primer mundo, con el personal calificado y remunerado adecuadamente.

4- La Autoridad Nacional de Aduanas cumpla con sus deberes responsablemente, más en los actuales momentos.

5- El Depa y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) deben cumplir su rol de salvaguardar la salud, la nutrición y los derechos que tienen los consumidores, principalmente de los productos importados.

6- Frente a la manipulación del mercado por aquellos operadores relevantes y el total desprecio que le tienen a las franquicias internacionales de pizza al queso nacional, urge que el Gobierno adopte medidas correctivas.

7- El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), en tanto evalúa y renegocia los tratados que están arruinando el sector agropecuario, debe acompañar a los gremios de productores agropecuarios en la formulación de las reclamaciones por prácticas desleales al comercio y a la aplicación de medidas compensatorias; así como la aplicación de las salvaguardas especiales agrícolas establecidas en cada tratado.

8- El sistema bancario juega un rol fundamental para salir de la presente crisis, mediante el refinanciamiento de los plazos establecidos por los bancos y del anuncio de la tasa de descuento aplicado a los préstamos agropecuarios por la Superintendencia de Bancos, en los casos que sea necesario.

9- Se hace necesario eliminar la regulación de precios para darle a las empresas la libertad de establecer las estrategias para competir con la carne importada.

Gobierno responde

El martes 7 de agosto, Eduardo Carles, titular del Mida hizo una conferencia de prensa en la que anunció que el presidente Varela se reunirá con los productores el próximo jueves 16 de agosto.

El encuentro se dará a las 11:00 a.m. en la Presidencia de la República.

Carles reiteró que los canales para el diálogo y la comunicación continúan abiertos.

Somos una administración de puertas abiertas y queremos continuar trabajando junto a los productores en pro del desarrollo del sector agropecuario”,

Eduardo Carles

Agregó que desde hace cinco días iniciaron las auditorías técnicas a la Aupsa con lo que se ha comenzado la depuración y el bloqueo de empresas que han estado importando irresponsablemente al país.

Informó que hasta el momento se han depurado a 100 empresas, 25 no cumplen con los requisitos de importación. Estas empresas serán bloqueadas, destacó el ministro.

.@quiquecarles Explicó que cada semana serán remitidos a los gremios y asociaciones de productores los resultados que vayan arrojando estas auditorías técnicas, todo esto respaldando el compromiso de transparencia que tiene el gobierno con los productores y el pueblo panameño. pic.twitter.com/2DkzN6o7Xe — MIDA PANAMA (@MIDAPANAMA) August 8, 2018

El funcionario señaló que este es el primer paso para la creación de una entidad que no solo defienda la producción nacional y le dé prioridad frente a las importaciones, sino que también facilite los protocolos para las exportaciones.

Como seguimiento a lo acordado en la reunión del pasado 30 de junio con productores de las provincias de Los Santos, Darién y Panamá Este, se ha conversado y solicitado la colaboración al Mici para establecer “requisitos de desempeño y salvaguardas” a rubros sensibles, y de esta manera brindar un blindaje a la producción nacional.

Respecto a la adecuación de un laboratorio de Toxicología, Carles indicó que se están realizando los esfuerzos para concretar este importante proyecto para la seguridad fito y zoonitaria del país.

“Para este año 2018 estamos invirtiendo 1.2 millones de dólares en el equipamiento de estos laboratorios y el nombramiento de personal técnico idóneo. Todo esto nos permitirá completar las normas de exportación hacia Estados Unidos”, sostuvo el ministro Carles.

