Productores de cafés gourmet están listos para cata nacional 2020

Los productores de cafés especiales o gourmet, como también se les conoce, confían en que a pesar de ser virtual este año, la cata nacional será del agrado de los conocedores, pues cuentan con un grano reposado, ventaja que no se tuvo en versiones anteriores.

El café panameño que se sirve en las mejores cafeterías del mundo es seleccionado cada año en una cata internacional, luego las mejores muestras se subastan.

Este evento, que se desarrollará del 29 de junio al 6 de julio, cuenta con un total de 156 lotes de cafés de altura (150 libras cada uno), de 49 productores fueron entregados para participar en la XXIV Cata Internacional The Best of Panama (BOP), el evento más importante de la caficultura panameña, que somete al escrutinio de los conocedores más importantes del café en el mundo.

Mediante un comunicado de prensa la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap, por sus siglas en inglés) organización que organiza el BOP, explicó que los lotes son empacados al vacío y almacenados por esa entidad, en cajas de 50 libras, bajo estrictas medidas ambientales para conservar su calidad.

El presidente de la Scap, Plinio Ruiz, comentó que a cada lote le extrajeron una muestra, para los tuestes que serán enviados a los laboratorios de los jueces nacionales e internacionales, para las respectivas catas.

Aunque inicialmente, los productores habían inscritos 161 lotes, al final solo entregaron 156 lotes. Se trata de 49 lotes de cafés de las categorías Geisha Natural y Geisha con Proceso; unos 35 lotes de café Geisha Lavado; otros 31 lotes de Tradicionales Naturales y con Proceso; en cuanto a café Tradicional Lavado 25 lotes y 16 lotes de café Pacamaras.

“Ha sido muy importante la participación de los productores con sus lotes de café especial en las cinco categorías que competirán este año y, son cafés de altísima calidad y muy bien seleccionados, porque es la competencia es Lo Mejor de Panamá”, enfatizó Ruiz.

Esta será la primera vez que la cata se realiza de forma virtual, lo que mantiene en expectativa a productores, ya que la subasta, evento posterior a la cata si era electrónica.

Posteriormente a la cata nacional, del 27 al 30 de julio se desarrollará la cata internacional. cuando las muestras tostadas serán enviadas a los laboratorios de cada uno de los jueces, tanto nacionales como internacionales.

Wilford Lamastus, propietario de los lotes de café geisha que alcanzaron los precios más altos en la historia de una subasta electrónica de 2019 y la más grande del mundo, mencionó en el comunicado que este año inscribió sus tradicionales seis lotes de cafés, lo que fueron cuidadosamente seleccionados, por lo que espera que Panamá vuelva a romper récord en calidad como los cafés más finos del mundo.