Productores de Tierras Altas aseguran que la actividad agrícola está en Chiriquí está suspendida

La Asociación de Productores de Tierras Altas, dio a conocer que, debido a las condiciones climáticas y las afectaciones registradas en la provincia de Chiriquí, las actividades agrícolas se encuentran suspendidas actualmente.

Según Augusto Jiménez, presidente de esa organización gremial destacó que “toda la actividad agrícola está 100% suspendida hoy, es decir, hoy no hay nadie que esté cortando una libra de nada, primero porque en las condiciones ahora mismo la gente está preocupada para ver cómo atienden sus necesidades, los que han perdido todo y por supuesto ahora con la vía totalmente obstruida o destruida”, manifestó Jiménez.

Añadió que entre los principales cultivos que podrían verse afectados se encuentran el apio, el brócoli y la lechuga, entre otros.

“La mayor parte son rubros perecederos, si tú puedes ingresar a atenderlos como corresponde ya ellos comienzan a perderse, es decir, el caso de la lechuga, apio, brócoli, en el caso de la papa si está en cierta zona ella está allí, pero habría que esperar que las condiciones lo ameriten, tú no puedes esperar cosecharla, así que ya no hay papa cosechada, al no haber papa cosechada no se puede empacar, no se puede hacer nada, igual pasa con la cebolla”, indicó.

Agregó que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama se comunicó con él y le informó que, junto al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se estarán trasladando hacia la provincia de Chiriquí.