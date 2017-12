Productores están descontentos por el veto presidencial al proyecto de ley sobre el Feci

El veto presidencial al proyecto de ley sobre el sistema de intereses preferenciales para el sector agropecuario y que le hacía modificaciones al Fondo Especial de Compensación de Intereses (Feci), produjo más malestar en los productores del interior del país que sienten poco apoyo por parte del Gobierno hacia el sector.

De acuerdo con los productores, con esta decisión se está enviando un mensaje negativo al sector agropecuario que intenta recuperarse del mal tiempo que atraviesa.

El presidente Juan C. Varela vetó el proyecto de Ley No. 448 que modificaría la Ley No. 4 de 1994, sobre el “sistema de intereses preferenciales para el sector agropecuario”, relacionada con el Feci. [Vea: Conozca lo que dice el proyecto de ley sobre el Feci que vetó el presidente Varela]

El “Informe de objeción” del mandatario se envió a la Asamblea Nacional el pasado 11 de diciembre, pero se dio a conocer por parte de la Presidencia el pasado domingo 17 de diciembre.

Productores, descontentos

Eliécer Aparicio, productor de palma aceitera y miembro del Frente Pro Rescate del Agro, dice que una vez más se ve traicionada la poca confianza que le tienen al Gobierno no solo por haber vetado el proyecto sino por darse a conocer en la celebración de las fiestas decembrinas.

El Feci sería como una vitamina que se necesita para sacar al sector adelante; sobre todo al fortalecer al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)”. Eliécer Aparicio, productor de palma aceitera y miembro del Frente Pro Rescate del Agro

Según Aparicio, desde hace un año el BDA “no les ha dado respuesta a los productores que han solicitado préstamos agropecuarios por falta de fondos. Y también para apoyar a los productores a través de la Ley 24 que establece un fondo de compensación para los productores afectados por condiciones climatológicas adversas y otras contingencias”.

Por otro lado el productor asegura que el veto de este proyecto de ley afectará directamente a la ley de palma aceitera porque ésta estaba cimentada en el Feci, “que ya había pasado el tercer debate y que ahora tenemos esta respuesta del Gobierno nacional”, lamentó.

Por su parte, Mark Espinoza, productor de arroz y maíz de Los Santos, dice que esta noticia es muy triste porque se establecía que el Feci, en su totalidad, sería para apoyar al sector agropecuario más aún con la situación que están pasando los productores en el país.

El Feci ayudaría mucho al sector agropecuario y a las entidades vinculadas al sector que no cuentan con los fondos suficientes para tenderle la mano a los productores”. Mark Espinoza, productor de arroz y maíz de Los Santos

Espinoza recuerda que los productores “muchas veces trabajan con las uñas”, y por ello, “se necesita mucha plata para rescatar a este sector”.