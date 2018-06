Productores y lecheros piden cautela en negociación del TLC con China

El sector lácteo panameño ve con preocupación la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, y solicita al Gobierno que tenga cautela con este acuerdo. Así lo indicó, Aurelio Lamboglia, presidente electo de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole).

Las declaraciones de Lamboglia se dieron en el marco del ‘Foro Nacional de Competitividad del Sector Lácteo Panameño’, evento organizado por Anaprole.

Lamboglia opinó que la negociación de un acuerdo comercial con el país asiático hay que verlo “con lupa”, de qué manera podría participar el sector lácteo y cómo lo haría analizando si existe o no la oportunidad de exportar a China.

Este tema hay que verlo con lupa y buen bisturí para no comprometernos a cosas que no podemos cumplir”,

Deris Deago, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales asegura que el sector ve con preocupación la negociación del TLC con China, ya que solo ven oportunidad de exportar, más no de que el país asiático importe sus productos a Panamá.

Si hay un TLC con China pedimos que sea una simetría de exportar a China y no importar porque no tendríamos cómo competir con ellos”,

Para Alejandro Galetto, especialista internacional en mercado lácteo y economía de producción lechera argumenta que el sector lácteo no debe ser un factor o elemento crítico de una negociación de un TLC con China porque no visualiza que se pueda tener un flujo importante y sostenido de productos de China hacia Panamá y tampoco de este país al mercado asiático.

Creo que no se pueda sostener un flujo continuado de oferta China hacia Panamá. No he visto que los países que han negociado con China haya estado muy preocupados por lo que China pueda venderles, más vale la preocupación de lo que pueden venderle a China”,