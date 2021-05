Productos panameños reciben reconocimiento en competencia internacional

Varela Hermanos S.A., empresa con más de 112 años de trayectoria y tradición en Panamá, sigue dejando el nombre de Panamá muy en alto. En esta ocasión, en la reconocida competencia International Spirits Challenge (ISC), en su edición 2021, con varios productos de la familia Ron Abuelo, motivo de orgullo panameño.

Es la primera vez que Varela Hermanos participa en este concurso, en la categoría de “Rum & Cane Spirits”, logrando un importante reconocimiento dentro de la competencia con cada producto que participó.

“Celebramos con mucho orgullo este logro que no solo es de Varela Hermanos, sino de todo Panamá. A través de estas competencias logramos posicionar a nuestro país en otros lugares del mundo, dando a conocer la tradición y calidad de nuestros productos panameños, abriéndonos las puertas a otros mercados”, mencionó José Javier Dopeso, vicepresidente de Operaciones del Grupo Varela Hermanos.

Dopeso también destacó la importancia del compromiso, pasión, trabajo y esfuerzo que llevan adelante los más de 550 colaboradores de la empresa, desde la cosecha de la caña de azúcar hasta los involucrados en promover nuestros productos en los más de 45 países en los que Ron Abuelo está hoy presente, todos ellos hacen posible que estos premios sean una realidad.

El gran protagonista de la competencia fue Ron Abuelo Two Oaks, la última innovación del reconocido portafolio de la familia Ron Abuelo, introducido al mercado a finales de 2019. Two Oaks es un ron de 12 años con un doble proceso de maduración, primero en barriles selectos ex bourbon y para su acabado final en barriles de roble blanco americano extra carbonizados producidos especialmente para la elaboración del Two Oaks. Resultando en producto extraordinario y especial, al ser pioneros en este innovador método de doble maduración, con notas ahumadas y de una sublime suavidad.

El ISC es uno de los eventos más reconocidos en la promoción de bebidas espirituosas en todo el mundo. El concurso se basa en un proceso de evaluación riguroso e independiente, que desafía contantemente a toda la industria y sus productos.

Anualmente el concurso recibe más de 1.800 entradas de casi 70 países en todo el mundo lo que hace que el ISC sea una competencia verdaderamente global. Cuenta con el respaldo de muchos de los principales productores de bebidas espirituosas, como el estándar internacional de calidad y excelencia.

En los últimos años, además de este concurso, los productos de Varela Hermanos han participado en reconocidas competencias mundiales como: San Francisco World Spirits Competition, Miami Rum

Festival, New York International Spirits Competition, Tokyo Whisky & Spirits Competition, entre otros; logrando siempre premios importantes que representan un verdadero motivo de orgullo porque son el reconocimiento a un producto hecho por panameños, en Panamá, y con materias primas 100% panameña.