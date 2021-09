Productos vencidos, principal anomalía detectada por Acodeco

La venta de productos vencidos predomina entre las anomalías detectadas, durante las verificaciones efectuadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en todo el país.

De enero a agosto de 2021, se encontraron 61,293 productos con fechas de vencimiento caducadas, entre ellos medicinas, alimentos y otros artículos perecederos que se comercializaban en distintos locales comerciales.

Además, se han detectados 2,418 productos sin fecha de expiración en sus respectivos empaques; 1,696 faltas de precios a la vista de los consumidores; 977 alimentos deteriorados 326 fechas no claras y 3 productos con doble precio.

Igualmente, en otras de las inspecciones, fueron ubicados 11 tanques de gas de 25 libras en uso indebido por locales comerciales; 42 faltas a la Ley 6 de 1987 (no aplican descuentos) y 25 locales no mantenían los respectivos letreros de los descuentos; 32 incumplimiento de la información comercial; 14 faltas a la Ley 134 de 2013 de beneficios a personas con discapacidad (sin letrero); 11 no entrega de constancias de pago y 9 cobros del 7% (I.T.B.M.S) en útiles escolares, entre otras irregularidades.

Para la Acodeco, es preocupante que aún persista en todo el país, la comercialización de productos con fecha expirada, al igual que las otras irregularidades que a diario son encontradas por su cuerpo de verificadores, que son los encargados de la fiscalización de la Ley 45 de 2007 y de las otras disposiciones legales donde se requiere la participación de esta institución.

Se recuerda que el importador o proveedor que reempaque, reenvase, reetiquete o modifique el empaque original o la etiqueta de un producto no podrá adulterar ni ocultar la información de origen, tales como la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las precauciones, el precio y cualquier otra condición determinante.

Las denuncias sobre irregularidades en locales comerciales se pueden hacer a través de Sindi, que funciona las 24 horas los 7 días de la semana, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución.

Los consumidores pueden presentar sus denuncias, reportando la descripción de la anomalía y la dirección del local comercial, para una pronta verificación.