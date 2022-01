Programa ‘Aprende y Crece’ del Banco Azteca ha capacitado a más de 2,800 panameños

A través de diversos cursos educativos online, el Programa de Educación Financiera y Negocios Aprende y Crece logró capacitar a un total de 2,882 panameños, entre pequeños emprendedores, universitarios, adolescentes y público en general.

Ellos aprendieron a invertir su dinero y a llevar una buena salud financiera.

Cultura de Salud Financiera, Ciberseguridad, ¿Cómo salir de las deudas sin morir en el intento? y Reinventando tu negocio, fueron algunos de los temas que se abordaron y que se realizaron en alianza con instituciones financieras como Superintendencia de Bancos, Cidete, entre otras.

De esta manera los panameños recibieron información privilegiada para poder afrontar diferentes momentos y retos económicos en sus vidas. Así mismo, los participantes a estas capacitaciones tuvieron acceso a formatos para elaborar un presupuesto personal y un inventario de deudas, los cuales serán de gran ayuda para ellos al momento de tomar decisiones en cuanto a ingresos y egresos.

Y aunque todo el año es propicio para poner en práctica lo aprendido, el mes de enero se convierte en el primer reto que atravesar, pues tras las fiestas de fin de año llega la famosa “cuesta de enero”, momento en el cual, casi siempre se presentan dificultades para asumir los gastos realizados en diciembre como regalos, exceso de salidas y demás.

Ante esta situación, los expertos de Aprende y Crece del Banco Azteca refrescan la memoría de sus usuarios dándoles algunas recomendaciones para afrontar este enero que suele convertirse en el mes más largo del año.

No más compras de último momento. Haz un listado anticipado de lo que tengas que comprar para gastos corrientes. No compres antes de no tener esta lista y respetala. Olvídate de los artículos no son esenciales.

Sé un consumidor inteligente. No siempre comprar lo más barato significa la mejor compra. Analizar cuál producto o servicio, con relación a su precio, nos va a ser más útil o durar por más tiempo te hace mejor consumidor.

No gastes el presupuesto en su totalidad. Si fuiste lo suficientemente afortunado para encontrar descuentos y eso te permite ahorrar un poco, ¡guárdalo! Puede que surja algún imprevisto y lo necesites.

Evita centrar todos los gatos en una sola persona. Si no eres el único que aporta en la economía del hogar, divide los gastos según los alcances de cada miembro de la familia.

Usa créditos como los expertos. Las tarjetas de crédito y préstamos en general, son excelentes herramientas para construir un patrimonio a corto y mediano plazo; el truco para aprovecharlas y evitar el sobreendeudamiento es conocer tu capacidad de pago con la ayuda de un presupuesto personal.