Programa Mundial de Alimentos gana el Nobel de la Paz 2020

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre y mejorar las condiciones para la paz en áreas afectadas por conflictos, explicó el Comité Noruego del Nobel al hacer el anuncio.

“La pandemia del coronavirus ha contribuido a un fuerte aumento del número de víctimas del hambre en el mundo”, dijo el Comité que otorga el premio. “Ante la pandemia, el Programa Mundial de Alimentos ha demostrado una impresionante capacidad para intensificar sus esfuerzos”.

