Promueven el nuevo liderazgo empresarial en América Latina a través de la innovación

“El ecosistema empresarial evoluciona constantemente y es necesario desarrollar competencias de ejecución práctica. Es urgente formar gestores y líderes, no solo administradores”, afirmó Julio Zelaya, presidente de Bright Domino Corporate University, durante el lanzamiento de la nueva maestría de este centro de estudios: Master of Business Management (MBM) dirigida a formar empresarios líderes de América Latina.

Julio Zelaya agregó que es necesario llevar rápidamente la teoría a la práctica, con la asesoría de mentores experimentados que conocen el ambiente real de negocios y tienen las herramientas para desarrollar modelos que si funcionan.

Por su parte, Juan José de Dios, Director de Bright Domino Corporate University, expresó: “Vivimos una época de cambios que nos reta a la innovación. La oferta de educación superior se diversificó a partir del replanteamiento del mundo provocado por el COVID 19. Conscientes de ello, creamos una maestría que rompe todos los paradigmas y modelos educativos tradicionales y de negocios, así fue como dimos vida al Master of Business Management”.

Sergio Paiz, Director de Bright Domino Corporate University, aseguró durante la rueda de prensa: “La gente inteligente aprende de sus errores, la gente sabia aprende de los errores de alguien más, por eso nuestros mentores son inteligentes, no solo saben, sino que también han construido empresas exitosas, así que se aseguran de que sus alumnos sean sabios al trasladarles toda su experiencia”.

La maestría está dirigida por mentores, expertos en negocios, desde diferentes partes del mundo. La disruptiva metodología, 100% virtual, de esta maestría brinda el balance perfecto entre academia y la aplicación práctica. El objetivo es desarrollar competencias de gestión, liderazgo, emprendimiento y networking a través de experiencias que el estudiante puede tomar a su ritmo, aunque con un nivel de exigencia superior, ya que esta MBM se diseñó por empresarios para empresarios.

Al respecto, Ana Rojas, fundadora y presidente Go For IT, quien también será mentora en la nueva maestría de Bright Domino, añade que la MBM está dirigida a todos los emprendedores o intraemprendedores apasionados por innovar, quienes buscan la excelencia, oportunidades de networking y quieren impactar en su carrera profesional.

Así como a aquellos empresarios que desean desarrollar sus competencias en gestión y pensamiento estratégico.

“Debemos pensar, implementar y operar soluciones a medida. La personalización debe ganar fuerza en medio de la estandarización”, afirma Ricardo Kechichian, influyente consultor y estratega en marketing, también mentor del MBM de Bright Domino.

Por su parte, Gabriel Aguilera, destacado experto en innovación e inversionista latinoamericano que también se suma a los mentores, comentó. “Estoy seguro de que este Master of Business Management será una incubadora de innovadores proyectos y emprendimientos que se convertirán en inversiones en las que desearemos participar muchos”.

Él y muchos otros expertos del mundo han recibido con enorme entusiasmo esta nueva propuesta de formación empresarial generadora de un nuevo precedente al brindar una experiencia de aprendizaje colaborativo que despertará el poder de los empresarios y organizaciones para gestionar más y mejores negocios globales.

El consejo asesor de Bright Domino Corporate University lo integran empresarios de empresas Fortune 500, las más importantes multinacionales de LA y emprendedores miembros de EO (Entrepreneur’s Organization), además de YPO (Young President’s Organization).

Cabe destacar que los cursantes podrán viajar a empresas que lideran los cambios en el mundo como Silicon Valley (Google, Facebook, Tesla) así como World Business Forum en Nueva York, World Leadership Forum en México y firmas en Israel, Dubai, China, entre muchas otras. “Es el momento para recuperarse y aprovechar las oportunidades. Matricularse en el Master of Business Management permitirá a los alumnos replantear sus estrategias y mejorar los resultados de sus negocios”, asegura Jorge Fantin, Director Ejecutivo de Bright Domino Corporate University.

Además, los empresarios que cursen la maestría podrán seleccionar una de tres especialidades para desarrollar el proyecto de graduación. Los mentores, con su amplia experiencia, acompañarán estos proyectos para ser aplicados en sus negocios, lo cual garantiza su éxito: