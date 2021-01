Proponen elevar el Vale Digital a $300 mensuales y hacerlo retroactivo a abril para reactivar la economía

El economista y ex vicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Felipe Argote, advirtió que la estrategia del Gobierno Nacional para establecer un balance entre salud y economía no ha sido efectiva porque se ha centrado en ofrecer recursos las grandes empresas y no a los consumidores, por lo que sugirió como una primera medida para reactivar la economía elevar el Vale Digital del Plan Panamá Solidario a $300.00 mensuales y hacerlo reactivo al mes de abril de 2020, para incrementar el consumo y con ello la demanda de mano de obra.

Argote explicó que, a su juicio, no puede existir un balance entre salud y economía porque no hay nada más importante que la vida humana y es eso precisamente lo que está en riesgo debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), por lo que justifica completamente que se adopten medidas como las cuarentenas totales para tratar de contener la expansión del virus, sin embargo, consideró que el error del Ejecutivo ha sido no brindarle a los panameños afectados económicamente los medios para sostener sus gastos medianamente.

Señaló que un bono o Vale Digital de $80.00, $100.00 o $120.00 mensuales como el otorgado por el Gobierno de Panamá a las personas afectadas económicamente limita el consumo de estas personas a la compra de alimentos y les impide hacer frente a otros gastos básicos como el pago de servicios públicos, el alquiler de viviendas y sus compromisos financieros, por lo que recomendó incrementar este subsidio estatal temporal a $300.00 mensuales y hacerlo retroactivo al mes de abril.

El también profesor de economía indicó que esto significaría ofrecerle a cada beneficiario del Vale Digital y bono retroactivo de más de $2,000 que terminarían circulando en la economía local, lo que no solo ayudaría a los afectados por el COVID-19 a ponerse al día en sus cuentas e impulsaría la producción de bienes y servicios, sino que también incrementaría la demanda de mano de obra.

Finalmente, Argote también hizo un llamado a Ejecutivo para que se establezca un programa de préstamos no reembolsables y blandos para las micro, pequeñas y medianas empresas del país (Mipymes), por considerar insuficientes los programas establecidos para ayudar a estas empresas a reactivar sus operaciones, lo que a su juicio contratas con los miles de millones de dólares que se han destinado a pagar compromisos y apoyar económicamente a la banca y las grandes empresas que operan en el país.

Como ejemplo menció que de nada vale haberle otorgado a las Mipymes una exhorneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando muchas de ellas no están operando o no están generando ganancias, por lo que igualmente o no tendrían o no podrían pagar este impues

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero