Propósito + Pasión= Motivación

En la comunidad de emprendedores PanamaStartups no somos fervientes seguidores de los “gurus” motivacionales, somos un tanto escépticos, sentimos que hay mucho espacio para subjetividad y poca ciencia. PERO, aunque los negocios deben guiarse por números, objetividad y análisis racional, la mayoría de los empresarios exitosos te dirán que siempre existe algo de magia, un imponderable que puede hacer la diferencia. Como se escucha a nuestras abuelas, “no creo en brujas pero de que vuelan vuelan”.

Uno de estos imponderables, a veces muy difícil de medir, es la motivación. Existen innumerables libros y expertos con incontables teorías de como motivar, ya sea uno mismo o a su equipo de trabajo. En el mundo emprendedor e inclusiva intra-emprendedor (Ver Intrapreneurship, emprendimiento dentro de medianas o grandes empresas) se toca mucho el tema de propósito como algo IMPRESCINIDIBLE para lograr el éxito, se amarra la felicidad de la vida, con la posibilidad de encontrar la razón de tu existencia y por supuesto el tema de motivación está incluido.

Suena un poco filosófico, algo del Dalai Lama, pero se ha comprobado que una persona con propósito puede laborar hasta 14 horas seguidas y continuar entusiasmada.

“Cuando la mayoría de los empleados se guían con un propósito, el desempeño de la organización aumenta hasta en 600%.” según Aaron Hurst, CEO de Imperative, plataforma que permite descubrir y actuar sobre lo que da propósito en el trabajo.

IKIGAI

Entonces, ¿Cómo es esto de encontrar el propósito?

Según los Japoneses, el país con el mayor tasa de longevidad, el IKIGAI – que podría traducirse como la razón de ser – el propósito de la vida, se encuentra en tres preguntas:

1-¿Qué me gusta hacer?

2-¿Qué soy bueno haciendo?

3-¿Cómo aporto valor al mundo?

Estas NO son preguntas independientes, sino que están entrelazadas. Si quieres encontrar tu propósito de vida, debes entender que es lo que te gusta hacer, en lo que eres bueno y que a la vez brinda valor al mundo o en términos más corporativos, algo que el mercado requiere.

Por ejemplo, si te encantan los animales pero eres alérgico, no debes ser veterinario. Amas la bilogía, quieres salvar muchas vidas, pero te desmayas cuando ves sangre, no puedes ser cirujano. Otro caso clásico: te mueres por cocinar, eres muy bueno haciéndolo, pero vives en una ciudad donde el estilo de vida de la gente es tan vertiginoso, que no tienen tiempo en el día para sentarse en un restaurante (puedes desarrollar otras ideas como comida gourmet ready to go y muchas otras innovaciones) pero si tu pasión no tiene mercado, no va a funcionar.

Muchas veces nos cuesta hacer esta autoevaluación, lo recomendable es que preguntes a las personas que te han rodeado a lo largo de tu vida, tu familia, inclusive tus compañeros de colegio, ellos muchas veces te lo dijeron y no te diste cuenta.

“Te encanta discutir”, “Eres demasiado ordenada”, “Tu encárgate de la recolección”. Estas pistas que en ese momento no entendías hoy deben ser guía para tu carrera y el descubrimiento de tu propósito.

¿Y la motivación?

Queda muy claro cómo se construye esta pirámide, si descubres tu propósito, amas lo que haces lo vas a hacer con pasión y cuando desarrollas tu negocio con pasión vas a estar motivado. La motivación viene de esta alineación de factores que te permite estar 100% claro de hacia donde te diriges y por qué.

Es cierto que hay otras variables que pueden influir, como el ambiente, le economía, el gobierno. Pero ten seguro que cuando tu propósito esta claro, estos factores externos serán meros obstáculos fáciles de derribar, porque la pasión es interna, esta clara y lo mas importante PERDURA en el tiempo.

Este factor IKIGAI, debería convertirse en una guía para todos los departamentos de recursos humanos. A la hora de contratar una persona o sumar alquien a tu equipo, no solo toca fijarse en sus conocimientos y experiencias, es importante entender si esa labor que realiza lo hace de manera apasionada y con convicción.

Así como la NASA aprende de sus experimentos en el espacio, para desarrollar productos en la tierra, las grandes corporaciones deben estudiar a los emprendedores que son los que están liderando la innovación y disrupción en el mundo de los negocios de la era industrial 4.0.

