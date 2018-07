Propuestas para precalificación de la cuarta línea de transmisión eléctrica se recibirán el 27 de julio

Las propuestas para la precalificación del proyecto de la cuarta línea de transmisión eléctrica se recibirán el próximo 27 de julio de 2018, tras hacerse una adenda al pliego de cargos para este proyecto.

Se informó que las ofertas se recibirán de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Hotel Sheraton y la apertura de sobres comenzará a las 10:01 a.m.

Se trata del proyecto de ingeniería de diseño y construcción, suministro e instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la cuarta línea de transmisión eléctrica Chiriquí Grande-Panamá III 500 kv y subestaciones asociadas.

En principio la convocatoria para este proceso de precalificación se había hecho para el 12 de julio este año, pero se extendió hasta el 27 de julio.

Así las cosas, se informó que el anuncio de los precalificados se realizará el 13 de agosto de 2018.

El pasado 13 de junio se realizó una reunión previa y homologación en donde participaron 73 empresas, entre ellas SNC Lavalin, ISA, State Grid, Enermax, Celeo Redes S.L., Northaland Power y otras.