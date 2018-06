Próximo gobierno decidirá si ejecuta o no el proyecto del tren Panamá-Chiriquí: Álvaro Alemán

El gobierno del presidente que salga electo en los comicios generales de mayo de 2019 será el que decida si el proyecto del tren interprovincial Panamá-Chiriquí se ejecuta o no, ya que esa decisión no le compete a la gestión del actual mandatario Juan C. Varela, que este mes de junio de 2018 celebra el primer año de relaciones diplomáticas con la República Popular China, país que ha manifestado su interés por llevar a cabo esa iniciativa.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, es categórico al hacer esta afirmación durante una entrevista con ElCapitalFinanciero.com, en la que explica el compromiso adquirido con China relacionado con el proyecto del tren interprovincial.

“Este gobierno donde va a llevar el tema es a concluir el estudio de factibilidad”, sostiene el ministro. Por tal razón, agrega, “será una decisión del nuevo gobierno si procede a ejecutar o no esta obra”.

El presidente Varela instaló el 25 de abril de 2018 la Comisión de Alto Nivel responsable de llevar a cabo el el estudio de factibilidad para el tren Panamá-Chiriquí con los representantes de China, país que se comprometió a brindar asistencia “no reembolsable” para realizar esos estudios.

Más allá del proyecto ferroviario hay otros temas que para el ministro Alemán son clave en materia de inversión y que son compromisos que este gobierno −dice− pretende culminar o dejar lo más avanzados posibles.

“Hay que darles seguimiento [a los mega-proyectos] para que tengan un avance tal, que el nuevo gobierno les pueda dar finalización”, Álvaro Alemán

Si bien el ministro Alemán habla de “proyectos de continuidad”, refiriéndose a los que el próximo gobierno deberá terminar, también hay otros proyectos que −según las proyecciones oficiales− deben estar listos en esta gestión gubernamental.

Entre ellos están la línea 2 del Metro de Panamá y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esto sin contar con el inicio de las obras de construcción del cuarto puente sobre el Canal y de la ampliación de la vía Interamericana en Panamá Oeste, por mencionar las “mega-obras” pendientes de ejecución.

Alemán dice que el gobierno está consciente de la importancia de las obras y del impacto causado por la huelga de un mes de los trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), y que terminó el 18 de mayo pasado tras un acuerdo salarial con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Es por ello que “cada caso hay que verlo de manera individual”, sostiene Alemán. Claro está, añade, se tienen que hacer las adendas que sean necesarias para cada proyecto.

La huelga “no solo afectó la economía sino los proyectos de infraestructura emblemáticos… y esto va a tener un efecto en cuanto a la fecha de terminación”, admite Alemán.

Lo que hay que tener en cuenta es que se trata de proyectos “sanos” y “se van a entregar de manera ordenada”, algunos en este periodo de gobierno y otros le tocará terminarlos al nuevo gobierno”, puntualiza.

