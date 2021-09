Proyecto de ley 624 contra el lavado de dinero sería devastador para el registro panameño, advierten abogados marítimos

Panamá podría enfrentar efectos devastadores en su registro de naves si la Asamblea Nacional de Diputados aprueba el proyecto de ley 624 que dicta medidas contra el lavado de dinero en la marina mercante, afectando una actividad económica que genera ingresos al país de entre $125 millones y $150 millones anuales, advirtió la Asociación Panemeña de Abogados Marítimos (Apedemar).

En entrevista exclusiva con Capital Financiero, Belisario Porras, ex presidente de Apademar, explicó que por presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) se ha establecido que Panamá tiene que emitir ciertas normas dirigidas a proveer información por parte de sociedades panameñas y dentro de estas normas se incluye principalmente la presentación de estados financieros y contabilidad suplida por documentación de soporte, lo que significa que las empresas navieras deben tener a disposición de las autoridades cualquier recibo o factura que pueda representar un ingreso o un egreso para la sociedad.

Agregó que esto, además del engorro en tramitología a nivel general, implica que el agente residente de esa sociedad sea el que debe solicitar esa documentación a su cliente y obligatoriamente presentarla al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) si se así lo solicita.

Peor aún, si no se cumplen esas acciones las multas y sanciones que propone el proyecto de ley 624 son prácticamente de nivel confiscatorio, ya que puedan elevarse hasta los $5 millones.

Por su parte, Ramón Franco, presidente de Apademar, destacó que esto podría generar un éxodo masivo de naves del registro panameño, que en este momento no sólo es el más grande del mundo, sino que supera a su más cercano competidor, Liberia, por aproximadamente 5,000 naves.

“Usted se puede imaginar pedirle al armador que presente no solamente el estado financiero auditado, sino también todo soporte de cada operación que esa sociedad pueda tener. Cuando las autoridades ni siquiera me pueden decir qué operación es la que tengo que sustentar. Es la cosa más absurda e inoperante que pueda existir”, agregó Franco.

Porras aclaró que conforme a las investigaciones que ha hecho Apademar este tipo de normas no existen en ningún otro país, enfatizando que esto no se le exige a las sociedades navieras de Inglaterra.

Lo que hemos escuchado es que como Panamá no ha cumplido con unas acciones previas que le ha solicitado la Gafi y la Ocde, nos han impuesto este requisito para supuestamente poder salir de las listas negras de esos organismos”, enfatizó.

Añadió que “el efecto que produce es que tres cuartos de la marina mercante se encuentran registradas en Asia, y muchas de estas naves sus propietarias son sociedades panameñas, entonces estas sociedades son meramente tenedoras, muchos de ellos no tienen operaciones solo del hecho de tener una nave, entonces al tener la competencia de Liberia y Marshall Islands, que no tienen que cumplir con eso, nos ponen a nosotros en un punto de desventaja tan grande que es muy posible que pueda existir una presión hacia los armadores principalmente a los japoneses a decir: Mira acá porque voy a estar yo en la bandera de Panamá, si a mí no me conviene tener una sociedad panameña si me puedo ir a la competencia que me puede ofrecer el servicio de la propietaria como también la bandera y simplemente me mudó. Obviamente sería un perjuicio enorme para Panamá”.

Por su parte, Jazmina Rovi, miembro de la Junta Directiva de Apademar, explicó con algunos ejemplos la situación destacando que: “El caso de un barco portacontenedores que puede llevar miles de contenedores que hace escala en diversos puertos, adicional a la documentación de cada contenedor, la documentación que debe tener para el bunker de la nave, el suministro, la compra y venta de aparejos, los salarios de la tripulación, en fin, es una cantidad exorbitante de documentos. Vamos a ponernos en el plano de un crucero, desde cada soda que compra un pasajero en el barco hasta cada documento que tiene que ver con el financiamiento, las operaciones portuarias, es decir es una operación financiera altamente compleja por ende una carga documental, una logística innecesaria que se le está poniendo al usuario de la bandera”.

Rovi señaló que un dato curioso es que en Panamá tiene embajadas y consulados alrededor del mundo, y la gran mayoría de ellos no son pagados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el presupuesto que esa entidad genera a través del registro de naves, por lo que el poner en riesgo la marina mercante de Panamá, lleva implícito poner en riesgo la representación consular de Panamá en el extranjero, porque hoy eso se paga es con las naves, y la posibilidad de eso es casi que una certeza.

A este respecto, Porras indicó que el ingreso de tributos directos e indirectos generados por el registro de naves para Panamá va entre $125 millones y $150 millones al año, y genera no solo puestos en la AMP, sino también en las formas de abogados y los consulados que sirven a la marinera mercante a nivel nacional, por lo que el impacto negativo que podría tener el proyecto de Ley 624 es bastante sensitivo.

Finalmente, Rovi señaló que Apademar presentó a la Asamblea Nacional de Diputados un escrito pidiendo que se excluyera a las sociedades propietarias de naves del ámbito de aplicación del proyecto de ley 624, pero hay otras propuestas de otros gremios dirigidas también para retirar otros tipos de sociedad donde hay duplicidad, ya que estas sociedades panameñas que operan en el extranjero, ellas presentan sus documentos, llenan todos esos papeles y tienen sus contadores, todo eso lo entregan el extranjero.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero